San Dismas: il Buon Ladrone celebrato il 25 marzo

San Dismas è conosciuto come il Buon Ladrone, uno dei due ladroni crocifissi accanto a Gesù Cristo. La sua storia è narrata nei Vangeli, dove si racconta che riconobbe l'innocenza di Cristo e chiese di essere ricordato nel Suo regno. Questa richiesta e la risposta di Gesù, "Oggi sarai con me in paradiso", hanno portato alla sua canonizzazione come santo, un esempio di pentimento e misericordia divina.

Perché viene celebrato?

La celebrazione di San Dismas avviene il 25 marzo, una data significativa anche per l'Annunciazione. È venerato in diverse tradizioni cristiane, tra cui la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. In molti paesi, la sua festa è un momento per riflettere sul potere del perdono e della redenzione, temi centrali nel cristianesimo.

Curiosità su San Dismas

Una delle curiosità legate a San Dismas è la sua rappresentazione nell'arte. Spesso è raffigurato come un uomo anziano, con un'espressione di pentimento e serenità. Inoltre, il suo nome non appare nei Vangeli canonici, ma è stato tramandato attraverso i Vangeli apocrifi, che hanno contribuito a diffondere la sua storia.

Chi lo festeggia nel mondo?

San Dismas è particolarmente venerato in America Latina, dove molte comunità celebrano la sua festa con processioni e messe speciali. In queste culture, è visto come un simbolo di speranza per coloro che cercano la redenzione e una nuova vita. La sua figura ispira anche molte persone che lavorano nel sistema penale e nelle carceri, come modello di trasformazione personale e spirituale.