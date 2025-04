San Damiano di Molokai: il Santo del 15 Aprile e la Sua Eredità

San Damiano di Molokai, nato Jozef De Veuster, è conosciuto come il "Santo dei lebbrosi" per il suo instancabile lavoro tra i malati di lebbra sull'isola di Molokai, nelle Hawaii. Nato in Belgio nel 1840, entrò nei Padri dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e, dopo la sua ordinazione, fu inviato come missionario nelle Hawaii. La sua missione principale divenne quella di assistere i lebbrosi, che all'epoca erano esiliati a Kalaupapa, un'area remota di Molokai.

Il cammino verso la santità

La dedizione di Damiano ai malati di lebbra era straordinaria. Non solo provvedeva alle loro necessità spirituali, ma si occupava anche delle loro esigenze fisiche e sociali, costruendo case, scuole e chiese. La sua vita di sacrificio e servizio lo portò a contrarre la lebbra lui stesso, ma continuò il suo lavoro fino alla morte nel 1889. Fu beatificato nel 1995 e canonizzato da Papa Benedetto XVI nel 2009.

Curiosità su San Damiano

San Damiano di Molokai è un simbolo di compassione e dedizione. È interessante notare che, nonostante la sua malattia, non perse mai la fede e la determinazione nel servire gli altri. La sua storia è stata raccontata in numerosi libri e film, ispirando molte persone in tutto il mondo. La sua festa è celebrata il 15 aprile, il giorno della sua morte, una data significativa per ricordare il suo sacrificio.

La celebrazione nel mondo

San Damiano è venerato non solo nelle Hawaii, ma anche in Belgio e in altre comunità cattoliche globali. La sua vita è un esempio di altruismo e amore incondizionato, valori che risuonano universalmente. Ogni anno, il 15 aprile, le celebrazioni includono messe speciali, processioni e eventi comunitari per onorare la sua memoria e continuare il suo lavoro di sensibilizzazione sulla lebbra e altre malattie.