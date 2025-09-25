San Cosma e Damiano: I Santi Medici celebrati il 26 settembre

San Cosma e San Damiano sono conosciuti come i Santi Medici e vengono celebrati il 26 settembre. La loro storia è avvolta in leggende e miracoli, che li hanno resi tra i santi più amati e venerati nella tradizione cristiana.

Cosma e Damiano erano due fratelli gemelli originari dell'Arabia, vissuti nel III secolo. Erano medici di professione e, secondo la tradizione, esercitavano la loro attività senza richiedere compensi, guadagnandosi così il titolo di "anàrgiri", che significa senza argento. La loro dedizione alla cura dei malati e la loro fede cristiana li portarono a compiere numerosi miracoli, tra cui guarigioni inspiegabili e persino la risurrezione dei morti.

Il Martirio e la Canonizzazione

La loro popolarità crebbe rapidamente, attirando l'attenzione delle autorità romane durante le persecuzioni contro i cristiani. Furono arrestati e sottoposti a torture crudeli, ma rifiutarono di rinnegare la loro fede. Secondo la leggenda, sopravvissero a diverse forme di esecuzione, tra cui il fuoco e l'annegamento, fino a quando furono decapitati. La loro morte non fece che rafforzare il culto a loro dedicato, e furono canonizzati come santi.

Curiosità e Tradizioni

Una delle curiosità più affascinanti su San Cosma e Damiano è legata al miracolo della gamba. Si narra che abbiano sostituito la gamba cancrenosa di un paziente con quella di un uomo morto di recente, realizzando così il primo "trapianto" della storia. Questo episodio è spesso raffigurato nell'arte sacra e ha contribuito a consolidare la loro fama di guaritori.

Chi li Festeggia e Perché

San Cosma e Damiano sono venerati in tutto il mondo, ma il loro culto è particolarmente sentito in Italia, Grecia e in alcune regioni del Medio Oriente. In Italia, la festa dei Santi Medici è celebrata con grande fervore a Bitonto, in Puglia, dove si svolgono processioni e manifestazioni religiose. Anche a Napoli e a Roma i festeggiamenti sono molto partecipati, con messe solenni e riti tradizionali.

In Grecia, i Santi Medici sono patroni di molti villaggi e città, e la loro festa è caratterizzata da riti antichi e celebrazioni comunitarie. Nei paesi del Medio Oriente, come la Siria e il Libano, San Cosma e Damiano sono venerati come protettori contro le malattie e le epidemie.

La loro storia di altruismo e fede continua a ispirare milioni di fedeli, rendendoli un simbolo di speranza e guarigione.