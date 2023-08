San Carlo, Fuortes sovrintendente Il ministro Sangiuliano si congratula

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha accolto la proposta, deliberata a maggioranza con l’astensione di un solo componente, del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo presieduta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e ha nominato il nuovo sovrintendente Carlo Fuortes (foto). È quanto si legge in una nota diffusa dal ministero della Cultura, precisando che l’incarico durerà fino all’aprile 2025, contestualmente alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, ed è rinnovabile. "Mi congratulo per l’indicazione di Carlo Fuortes che vanta un vasto e prestigioso curriculum professionale nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche" ha dichiarato il ministro, sottolineando che "per storia e tradizione il San Carlo rappresenta un’eccellenza mondiale. A Fuortes i miei complimenti, sono sicuro che farà bene".