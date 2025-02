San Biagio: il Santo del 2 febbraio e le sue celebrazioni nel mondo

San Biagio nacque in Armenia e si distinse fin da giovane per la sua fede e il suo impegno nella comunità cristiana. Divenne medico prima di essere consacrato vescovo di Sebaste. Durante le persecuzioni contro i cristiani sotto l'impero di Licinio, Biagio fu arrestato e imprigionato. La sua fama di guaritore e uomo di fede si diffuse rapidamente, tanto che molte persone si recavano da lui per ottenere cure e benedizioni.

Perché San Biagio è diventato santo?

La canonizzazione di San Biagio è legata a numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. Uno dei più celebri racconta di un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce e fu salvato grazie alle preghiere di Biagio. Questo episodio è alla base della tradizione di benedire la gola dei fedeli il giorno della sua festa. San Biagio fu martirizzato nel 316, e la sua devozione si diffuse rapidamente in tutta Europa, specialmente in Italia e Francia.

Curiosità su San Biagio

Una delle curiosità legate a San Biagio è la tradizione della "benedizione della gola", che avviene con l'uso di due candele incrociate. Questa usanza è particolarmente sentita in Italia, dove molte chiese celebrano riti speciali il 2 febbraio. Inoltre, San Biagio è anche considerato il protettore degli animali domestici e selvatici, poiché si narra che durante la sua prigionia, gli animali venivano a trovarlo per ricevere la sua benedizione.

Chi festeggia San Biagio nel mondo e perché?

San Biagio è celebrato in molte nazioni, tra cui Italia, Francia, Spagna e alcune regioni dell'America Latina. In Italia, città come Maratea e Taranta Peligna organizzano eventi e processioni in suo onore. In Francia, la sua festa è particolarmente sentita in Borgogna, dove è considerato il patrono dei viticoltori. La devozione a San Biagio si estende anche in alcune comunità dell'America Latina, dove è invocato per la protezione contro le malattie della gola e per la prosperità delle famiglie.