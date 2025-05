San Bernardino da Siena: la vita e l'eredità del Santo del 20 maggio

San Bernardino da Siena è uno dei santi più venerati del calendario liturgico, celebrato il 20 maggio. Nato nel 1380 a Massa Marittima, in Toscana, Bernardino si distinse fin da giovane per la sua eloquenza e la sua dedizione alla fede cristiana. Entrò nell'ordine francescano a 22 anni e iniziò a predicare in tutta Italia, guadagnandosi una reputazione di grande oratore e uomo di fede.

Canonizzazione e Miracoli

La sua canonizzazione avvenne nel 1450, solo sei anni dopo la sua morte, un fatto piuttosto raro nella storia della Chiesa. Questo avvenne grazie ai numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione e al grande impatto che ebbe sulla riforma dell'ordine francescano. Bernardino è noto per aver introdotto il monogramma "IHS", un simbolo che rappresenta il nome di Gesù, che divenne molto popolare grazie alle sue predicazioni.

Curiosità e Insegnamenti

San Bernardino è anche famoso per le sue posizioni controverse su vari temi sociali del tempo. Era noto per la sua critica al gioco d'azzardo, all'usura e alla magia, e promosse una vita di semplicità e devozione. Le sue prediche attiravano migliaia di persone e spesso si tenevano nelle piazze cittadine, dove la sua voce risuonava forte e chiara.

Celebrazioni nel Mondo

La festa di San Bernardino è celebrata non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo, specialmente dove sono presenti comunità francescane. In particolare, è venerato in Spagna e nelle Americhe, dove i missionari francescani hanno diffuso il suo culto. Le celebrazioni includono messe solenni, processioni e altre attività religiose che onorano la sua memoria e il suo contributo alla Chiesa.