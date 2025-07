San Alfonso Maria de' Liguori: il Santo del 1 Agosto

San Alfonso Maria de' Liguori nacque il 27 settembre 1696 a Marianella, nei pressi di Napoli. Fu un uomo di grande cultura, avendo studiato giurisprudenza e ottenuto il dottorato in diritto civile e canonico a soli 16 anni. Tuttavia, la sua vera vocazione si manifestò quando decise di abbandonare la carriera legale per dedicarsi completamente alla vita religiosa. Ordinato sacerdote nel 1726, fondò la Congregazione del Santissimo Redentore, meglio conosciuta come i Redentoristi, con l'obiettivo di portare conforto spirituale e materiale alle popolazioni più emarginate e bisognose.

Perché è diventato santo

San Alfonso Maria de' Liguori è stato canonizzato nel 1839 da Papa Gregorio XVI. La sua santificazione è dovuta principalmente alla sua vita dedicata al servizio degli altri, alla sua straordinaria capacità di predicatore e al suo contributo alla teologia morale, campo in cui è considerato uno dei massimi esperti. Scrisse oltre 100 opere, tra cui "Teologia Morale", che ha avuto un impatto duraturo nella Chiesa cattolica. La sua dedizione e il suo impegno nel diffondere i valori cristiani lo hanno reso un modello di virtù e santità.

Curiosità su San Alfonso

Una delle curiosità più interessanti su San Alfonso è che, nonostante la sua santità, ebbe una vita piena di sfide e difficoltà. Fu spesso criticato e osteggiato, anche all'interno della Chiesa, per le sue idee innovative e il suo approccio pastorale. Inoltre, San Alfonso è il patrono dei confessori e dei moralisti, riconoscimento che sottolinea la sua importanza nel campo della teologia morale. È anche noto per essere stato un grande musicista e compositore; tra le sue opere più celebri c'è il canto natalizio "Tu scendi dalle stelle".

Chi lo festeggia e perché

San Alfonso Maria de' Liguori è celebrato il 1 agosto, giorno della sua morte avvenuta nel 1787. La sua festa è particolarmente sentita in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali, dove la sua opera ha avuto un impatto significativo. Tuttavia, la sua influenza si estende ben oltre i confini italiani, essendo venerato anche in molti altri paesi del mondo. I Redentoristi, l'ordine da lui fondato, continuano a diffondere il suo messaggio di amore e misericordia in tutto il mondo, perpetuando la sua eredità spirituale e culturale.