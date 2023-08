Samuele Bersani contro l’autotune

"Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima ‘cantata’ si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera": così Samuele Bersani, ieri su Instagram. Sia chiaro: Bersani non ha fatto nomi, ma molti utenti del social hanno individuato l’“Icaro“ in Sfera Ebbasta di cui gira un video su TikTok in cui al rapper salta l’autotune. Tra i commenti al post di Bersan sono quindi arrivati anche quelli dei fan di Sfera che hanno invitato Samuele a una maggiore "onestà intellettuale: il loro Icaro non sarebbe stonato, solo vittima di un infausto problema tecnico".