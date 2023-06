Sam torna a ‘Sex and the City’: l’ha richiamata il capo di Hbo

Los Angeles, 1 giugno - E' proprio vero: quando sono autentiche le amicizie non finiscono mai. Potranno interrompersi, magari anche a lungo, ma un ritorno _ un riavvicinamento, un confronto, un contatto, nel bene e nel male _ ci sarà sempre. Per fortuna. O quantomeno per fiction. Non a caso per una sola notte, il quartetto di amiche ‘Sex and the City’ si riunirà. Secondo ‘Variety’ Kim Cattrall riprenderà il suo ruolo iconico di Samantha Jones nel finale della seconda stagione di ‘And Just Like That’, il sequel di ‘Sex and the City’ della Hbo. Apparirà solo in una scena, ma ci sarà.

Cattrall, 66 anni, avrebbe girato le scene con i suoi dialoghi il 22 marzo a New York, senza vedere o parlare con le dive della serie, inclusa la star Carrie-Sarah Jessica Parker (58 anni), Miranda-Cynthia Nixon (57 anni) e Charlotte-Kristin Davis (58 anni) o con lo showrunner di ‘And Just Like That’ Michael Patrick King. Nella scena, Samantha, che nello show si è trasferita a Londra, avrà una conversazione telefonica con Carrie. Nel finale della prima stagione di ‘And Just Like That’, Carrie si era impegnata con una Samantha "immaginaria" di pianificare un modo per vedersi e riconciliarsi.

La costumista di ‘Sex and the City’ Patricia Field, che non ha lavorato a ‘And Just Like That’, ha vestito Samantha per la sua scena. Di più non è dato sapere: tuttavia, il ritorno di Samantha, in qualsiasi forma si terrà, entusiasmerà sicuramente i fan di ‘Sex and the City’, che chiedevano a gran voce anche solo una piccola presenza del personaggio della disinibita e forte Sam, al centro delle scene più sessualmente esplicite della serie sulle quattro amiche newyorkesi andata in onda su Hbo per sei stagioni dal 1998 al 2004, e che ha portato a due film.

Cattrall ha annunciato pubblicamente nel 2016 che aveva finito di interpretare Samantha quando pensava che la sceneggiatura di un terzo film proposto non rendesse giustizia al personaggio. "Avrei preferito che tutte noi avessimo delle scene-evento per garantire la riuscita di un terzo film", aveva detto Cattrall a Variety nel 2022 . "Non è successo." La sua decisione di allontanarsi dal personaggio di Samantha ha portato a polemiche pubbliche con Sarah Jessica Parker. Quando King e la Parker hanno pensato al sequel di "Sex and the City" nel 2021, Cattrall non è stata contattata per riprendere il ruolo di Samantha e la sceneggiatura ha aggiunto altri personaggi, che hanno avuto però recensioni contrastanti.

Lo scorso anno sia Parker sia King avevano affermato che non riuscivano a immaginare uno scenario in cui Cattrall avrebbe interpretato di nuovo Samantha. Ma mentre le riprese della seconda stagione di ‘And Just Like That’ erano in corso lo scorso inverno, è stato Casey Bloys, presidente e Ceo di Hbo e Max Content, a chiedere a Cattrall di rimettersi i tacchi a spillo nei panni di Samantha, e a quel punto l'attrice ha detto sì.

Cattrall è attualmente protagonista del film della Lionsgate ‘About My Father’ con Robert De Niro. Successivamente interpreterà una boss del mondo del trucco nel dramma di Netflix ‘Glamorous’, che debutterà il 22 giugno. Anche la seconda stagione di ‘And Just Like That’ debutterà il 22 giugno, ma la scena di Cattrall nei panni di Samantha non andrà in onda fino ad agosto.