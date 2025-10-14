Sam Fender annuncia una collaborazione con Elton John

Roma, 14 ottobre 2025 – Sam Fender ha sorpreso i fan rivelando un’imminente collaborazione con Elton John in una versione acustica speciale del brano ‘Talk To You’. La canzone farà parte dell’edizione deluxe del suo ultimo album ‘People Watching’, che include sei nuovi inediti oltre alle tracce originali, tra cui ‘Rein Me In’ e ‘Remember My Name’. Ecco cosa è successo.

Sam Fender ed Elton John insieme: l’annuncio sui social

Nei giorni scorsi, Fender aveva alimentato la curiosità pubblicando sui social alcune immagini in studio, accompagnate da un messaggio che lasciava intendere la presenza di un ospite d’eccezione: “Sono onorato di avere un mio grande amico al pianoforte in Talk To You.” L’identità del musicista è stata poi svelata con un post congiunto con Elton John, che mostra la copertina del singolo, raffigurante una ragazza seduta accanto a una pila di vestiti. Il brano uscirà venerdì 17 ottobre, come confermato dallo stesso Fender, mentre Elton John ha condiviso la notizia esprimendo “grandissimo entusiasmo” per il progetto. La leggenda del pop britannico continua così la sua tradizione di collaborazioni con le nuove generazioni, dopo i successi con Dua Lipa ed Ed Sheeran.

Sam Fender, consacrazione in vista?

Per Fender, il periodo è particolarmente intenso: oltre alla pubblicazione del singolo, l’artista si prepara ai Mercury Prize, dove il suo People Watching è in lizza per il premio. La cerimonia si terrà il 16 ottobre a Newcastle, la sua città natale, un appuntamento che potrebbe consacrare definitivamente il giovane cantautore classe 1994 tra i protagonisti della scena musicale britannica. Cresciuto tra pub e periferie operaie, ha trasformato le proprie esperienze di vita in testi diretti e intensi, raccontando solitudine, disuguaglianza e speranza. Dopo gli esordi nel 2017 con Play God, conquista critica e pubblico con l’album Hypersonic Missiles (2019), seguito dal successo internazionale di Seventeen Going Under (2021), che consolida il suo stile tra rock classico e lirismo sociale. La sua è una musica potente e genuina nel solco della tradizione del rock britannico che ora si mescolerà con le melodie magiche di una leggenda come Elton John: gli ingredienti per un successo ci sono tutti.