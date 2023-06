"Salveremo il Maggio. Ma bisogna rifondarlo"

di Gennaro

Sangiuliano*

Firenze è una delle capitali della cultura nel mondo, la sua storia e i suoi monumenti sono lì a testimoniarlo. È una città simbolo della nostra identità nazionale. Per questo, i destini del Maggio Fiorentino sono a cuore a chiunque ami la cultura e con essa la musica, che è una delle sue espressioni più alte.

In questi mesi il commissario Onofrio Cutaia, da me nominato, dopo le note e non edificanti vicende ha accertato l’esistenza di un buco di bilancio di quasi 9 milioni di euro, 6 milioni prodotti nel 2022 e 3 nel 2023 e ha disposto immediatamente una serie di tagli. Questo accadeva mentre le altre fondazioni lirico-sinfoniche, nello stesso periodo, chiudevano in pareggio, se non in attivo, i loro bilanci.

Ora si chiede al Ministero un intervento per concorrere al salvataggio finanziario del Maggio. Però facciamoci alcune domande, senza personalizzazioni polemiche, ma con il rigore che si richiede a chi amministra la cosa pubblica. Sono domande di buonsenso che ogni cittadino si fa. Come è stato possibile accumulare tali debiti? Ci sono state scelte sbagliate? Magari la realizzazione di opere troppo costose? Una mancata lungimiranza? E, circostanza decisiva, il Consiglio di Indirizzo cosa faceva? Perché non è intervenuto quando si è reso conto di una situazione insostenibile? Perché non ha assunto decisioni prima? Perché non ascoltava quelle rare voci che facevano mettere a verbale dubbi e rilievi? Forse bisognava assecondare una narrazione retorica di un mondo magnifico di fasti a Firenze?

Dopo essermi insediato, questo Ministero ha iniziato ad operare a fine novembre e in meno di tre mesi, dopo accurate verifiche, si è reso conto della situazione commissariando il Maggio.

Ora ci viene chiesto di concorrere al “salvataggio”, di contribuire, con i soldi degli italiani, ad evitare situazioni disastrose per l’ente e i suoi lavoratori, che pagano un prezzo senza aver alcuna colpa.

La logica, il buonsenso e la responsabilità verso una prestigiosa istituzione culturale ci costringono a dire che il Maggio non può morire, che questa storia così nobile, al netto degli ultimi anni, non può finire così.

Tuttavia, per il rispetto che dobbiamo agli italiani, un intervento del Ministero non può prescindere da un’operazione preventiva di chiarezza.

Occorre un accertamento puntuale delle responsabilità passate, di chi amministrava e di chi doveva vigilare. E poi, soprattutto una rifondazione del Maggio su basi di efficienza manageriale, valori culturali e trasparenza amministrativa.

Questa istituzione e la città meritano la nostra cura ma il tema non è quello delle risorse che si troveranno, bensì, quello della qualità della governance e la prospettiva del futuro.

L’intervento finanziario va accompagnato con un progetto chiaro e definito, che nel rispetto delle leggi, assicuri l’equilibrio necessario tra la qualità dell’offerta e la sostenibilità economica del Teatro, fattore imprescindibile per dare un futuro di stabilità al Maggio. A queste condizioni il Ministero non si sottrarrà a fare la sua parte, a tutela dei lavoratori, in aiuto di Firenze e in difesa del valore culturale del Maggio.

*Ministro della Cultura