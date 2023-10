’Saluti dalla Terra’ andrà in tournèe

Domande urgenti sui cambiamenti climatici: "Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Di cosa ci preoccupiamo

davvero?". Se le pone ’Saluti dalla Terra’, l’intensa creazione del Teatro dell’Orsa adatta a un pubblico di over 12 che da dicembre sarà alla Casa del Teatro di Faenza (Ravenna), a febbraio all’Arena del Sole di Bologna, ad aprile al Teatro Storchi di Modena e al Teatro La Casa del Popolo di Castello d’Argile (Bologna). La pièce nasce come processo partecipato con i giovani di Fridays For Future.