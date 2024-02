Salute e sicurezza sul lavoro: Pedrali tutela i dipendenti

Pedrali ottiene la certificazione Uni Iso 45001:2018. Da più di sessant’anni l’azienda produce arredi dal design contemporaneo per gli spazi hospitality, l’ufficio e la casa, all’interno dell’headquarters di Mornico al Serio, in provincia di Bergamo e nello stabilimento di Manzano, in provincia di Udine. Ogni anno l’impresa 100% Made in Italy investe in innovazione, tecnologia e impianti, oltre che nella digitalizzazione dell’attività produttiva in quanto fortemente convinta che l’elevata qualità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei propri lavoratori rappresentino un valore fondante nell’affermazione dell’impegno sociale, perseguendo obiettivi di miglioramento come parte integrante dell’attività e come impegno strategico, rispetto alle finalità aziendali più generali.

A dimostrazione dell’impegno per un miglioramento continuo, oltre che le azioni concrete legate alla qualità dei materiali utilizzati e agli impianti produttivi, l’azienda ha ottenuto delle importanti certificazioni di sistema e di prodotto per tutti i processi produttivi delle sedi di Mornico al Serio e Manzano. Nel 2016 la certificazione Uni En Iso 9001:2015 per la qualità dei processi aziendali, con la quale ha definito i requisiti necessari al fine di garantire la conformità dei prodotti e dell’intero processo produttivo; nel 2017 la certificazione Uni En Iso 14001:2015 per una produzione basata su una politica ambientale sostenibile, intraprendendo una serie di azioni concrete volte a ridurre il proprio impatto ambientale. Esempi concreti sono l’utilizzo del legno certificato FSC® C114358 proveniente da foreste controllate.