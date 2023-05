Salone del Libro 2023, guida agli eventi da non perdere

Al Centro Congressi Lingotto di Torino si aprono le porte della 35° edizione del Salone del Libro, che si chiuderà lunedì 22 maggio. Un programma composto da 1.600 incontri, che diventano 2.200 con gli eventi del Salone Off, distribuiti su 110mila medri quadri, per la prima volta anche sul tetto dell'edificio, dove la Pinacoteca Agnelli ha messo a disposizione lo spazio Pista 500. Titolo: "Attraverso lo specchio", in omaggio a "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie", classico di Lewis Caroll, Paese ospita l'Albania e regione italiana la Sardegna. "Ho avuto il tempismo di andarmene prima di annoiarmi e soprattutto prima di annoiare gli altri", ha detto Nicola Lagioia, al suo ultimo anno – la prima volta nel 2016 - da direttore del Salone. "La cosa che mi mancherà di più? Il rapporto con le persone con cui ho lavorato Quando sono arrivato erano 4 o 5, oggi sono almeno 40". Il 19 maggio Lagioia dialogherà con la giornalista Annalena Benini, che prenderà le redini della manifestazione dal 2024.

Incontri imperdibili

Agenda piena fin dal primo giorno: collegamento in diretta con la Premio Nobel per la letteratura 2015, Svetlana Aleksievic, lezione del giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, dedicata ai più giovani, e incontro tra la la scrittrice Chiara Valerio e Julian Barnes, vincitore della 49° edizione del Premio Mondello Internazionale, sezione Autore Straniero. Il 19 maggio arriva una protagonista dell'edizione 2023 del Salone, Michela Murgia. Dopo l'annuncio shock del tumore al quarto stadio, l'autrice presenta "Tre ciotole" (Mondadori), il suo ultimo romanzo, in realtà composto da 12 racconti. "Alcuni sono scritti in terza persona, - ha spiegato - alcuni in prima, generando l'eterno equivoco: 'Quanto c'è di autobiografico?' Tutto è autobiografico. Niente è autobiografico". Il 21 maggio arriva a Torino anche Wole Soyinka, Premio Nobel per la Letteratura nel 1986, tornato al romanzo dopo 50 anni con "Cronache dalla terra dei più felici al mondo" (La nave di Teseo). Immancabili gli appuntamenti con i finalisti del Premio Strega Europeo 2023: Esther Kinsky, Andrei Kurkov, Johanne Lykke Holm, Burhan Sönmez ed Emmanuel Carrère.

Protagonisti e protagoniste

Non c'è Salone senza scrittori. Tra i nomi più interessanti del panorama internazionale, lo spagnolo Fernando Aramburu, vincitore nel 2017 del Premio Strega Europeo per "Patria", con il nuovo romanzo "Figli della favola" (Guanda), e Peter Cameron - il cui longseller "Un giorno questo dolore ti sarà utile" vive un secondo successo su TikTok - protagonista in due momenti: per la presentazione della raccolta di racconti "Che cosa fa la gente tutto il giorno?" (Adelphi), e per l'incontro con la sua traduttrice italiana, Giuseppina Oneto, il terzo del filone dedicato "Lo scrittore e il suo doppio". Al Lingotto anche Javier Castillo, Michael Frank, il Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer, Victoria Mas, il Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka, Scott Spencer e Antoine Volodine. Maurizio De Giovanni e il suo "Sorelle. Una storia di Sara" (Rizzoli) guidano la lunghissima proposta italiana, che annovera Niccolò Ammaniti, Mauro Covacich, Teresa Cremisi, Antonella Lattanzi, Laura Pugno, Antonio Manzini e tanti altri.

Nel mondo dei fumetti

Spazi importanti sono dedicati anche ai manga e al linguaggio del fumetto. Milo Manara racconta la sua versione de "Il nome della rosa" (Oblomov) di Umberto Eco a fumetti, di cui è uscito il primo di due volumi, mentre si aspetta il tutto esaurito per Zerocalcare e la sua riflessione pubblica dal titolo "Ma dormi ogni tanto? Zero proprio". Ancora, Silvia Ziche racconta le serie tv nel mondo di Topolino, Leo Ortolani la sua "Trilogia spaziale" (Feltrinelli Comics), Claudio Calia la vita di Don Gallo con "Allargo le braccia e i muri cadono" e Igort porta il suo "Quaderni ucraini. Diario di un’invasione" (Oblomov). Nomi illustri dall'estero, Paco Roca presenta la nuova edizione de "I solchi del destino" (Tunué) e Will McPhail, vignettista del The New Yorker, il romanzo a fumetti "Entra".

Passato e presente

Lo sguardo su attualità e pensiero storico è affidato ai professionisti dell'informazione e della divulgazione. Il 19 maggio, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea modera l'incontro promosso dal Premio Inge Feltrinelli, "Raccontare il mondo e difendere i diritti": intervengono Olga Misik, la ragazza russa che nel 2019 lesse davanti ai soldati alcune pagine della Costituzione, l’avvocata attivista iraniana Deniz Kivage e il direttore Fondazione G. Feltrinelli, Massimiliano Tarantino. Altri ospiti sono lo storico Alessandro Barbero che, oltre a presentare al Salone il volume "Brick for stone", ha preparato una lezione sul Medioevo, e la direttrice dei quotidiani Montrif, Angese Pini, che racconta il suo romanzo storico ambientato durante la Resistenza, intitolato "Un autunno d’agosto" (Chiarelettere), accompagnata da Enrico Mentana.

Arte e sport

A Torino anche percorsi dedicati all'arte e allo sport, con protagonisti autori come Tomaso Montanari, suoi "Se amore guarda. Un’educazione sentimentale al patrimonio culturale" (Einaudi) e "Cassandra è ancora muta" (Edizioni Gruppo Abele), e il critico Vittorio Sgarbi, che porta il suo viaggio attraverso le meraviglie italiane dimenticate intitolato "Scoperte e rivelazioni" (La nave di Teseo). L'ex-nuotatrice olimpionica Federica Pellegrini si racconta nella sua autobiografia "Oro", e l'atleta paralimpica Carlotta Gilli, due ori, due argenti e un bronzo a Tokyo 2020, introduce "Una luce nell’acqua" (Lab DFG). Enrico Brizzi narra l’Emilia novecentesca del giovane Enzo Ferrari con "Enzo, il sogno di un ragazzo" (Harper Collins) e Adriano Galliani, storico dirigente del calcio italiano, dialoga con Luigi Garlando per la sua autobiografia "Memorie di Adriano" (Edizioni Piemme).

Ricorrenze

Tre le ricorrenze indimenticabili al Salone del Libro 2023. In occasione del cinquantenario della morte, si celebra l'eredità del grande J.R.R. Tolkien con un panel cui partecipano Maria Gaia Belli, Stefano Giorgianni, Edoardo Rialti, Emanuele Vietina, Wu Ming 4 e modera Loredana Lipperini. Per i cinquant'anni dalla fondazione della rivoluzionaria guida "Lonely Planet", il creatore Tony Wheeler incontra Vinicio Capossela e Donatella Di Pietrantonio. Infine, anticipando il centenario dalla nascita di Italo Calvino (15 ottobre 2023), Lella Costa tiene un reading tratto dalla celebre opera "Le città invisibili".

Oltre i libri

La manifestazione abbraccia anche cinema, musica e spettacolo, e dedica uno spazio speciale al variegato percorso tematico di “… e quel che Alice vi trovò”. Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea, Francesca Serafini e, in video, Luca Marinelli ricordano il regista Claudio Caligari con l'incontro del 20 maggio intitolato “Il cinema è finzione” mentre, lo stesso giorno, in "Ragazze, donne, madri" Giusi Marchetta, Simonetta Sciandivasci e Vera Gheno parlano dell'immaginario e del corpo delle donne. Roberto Saviano presenta in anteprima il podcast "Chi chiamerò a difendermi. Giovanni Falcone, la vita" e la Gialappa’s Band, storico trio di voci fuori campo della televisione, si racconta attraverso il libro "Mai dire noi" (Mondadori Electa), insieme a Luciana Littizzetto. Per raccontare tutto il programma del Salone del Libro non basterebbe un giornale: per goderselo, conviene andare a Torino.