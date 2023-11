Salemme e Max Tortora, nonni in guerra

C’è chi giura sia nata una nuova coppia comica, quella non volgare e con i giusti tempi composta da Vincenzo Salemme (66 anni) e Max Tortora (60 anni). Sono loro i due protagonisti di La guerra dei nonni di Gianluca Ansanelli nelle sale cinematografiche dal 30 novembre. Citando volutamente il binomio Tommy e Gerry, troviamo così in questa commedia Gerri (Salemme) nei panni di un nonno attento, premuroso e con la passione del restauro dei mobili che, insieme a tre nipoti, vive nella casa della figlia Federica (Ana Caterina Morariu) e del genero Ernesto (Luca Angeletti). In questo perfetto equilibrio familiare irrompe l’esuberante e chiassoso nonno paterno, Tom (Max Tortora), che dopo anni vissuti all’estero torna in Italia per godersi anche lui i nipotini. Manco a dirlo tra i due nonni è subito guerra per conquistare l’affetto dei nipotini.