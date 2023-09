Sale l’attesa per il gran debutto di De Sarno. Defilé a Brera

In queste ore che precedono le sfilate di Milano Fashion Week per l’estate 2024 il nuovo stilista di Gucci, Sabato De Sarno, conta i secondi che lo separano del defilè di venerdì 22 settembre alle 15. E tutti gli occhi e i cuori guarderanno e batteranno per lui, che dopo tanti anni ha lasciato il brand Valentino come primo assistente del direttore creativo Pierpaolo Piccioli dall’uomo all’alta moda.

La curiosità è allo zenith per questo debutto e per vedere cosa il creaetivo nato a Napoli e scelto dal presidente Marco Bizzarri (che si dimetterà dopo questo defilè come annunciato pochi giorni fa) sarà riuscito a fare sulla collezione in questi pochi mesi dall’ingaggio. L’esperienza non manca a Sabato e a questo punto neanche il coraggio. Raccoglie infatti una eredità immensa, quella di Alessandro Michele deus ex machina del rilancio prodigioso e miliardario del brand fiorentino.

Tutti parlano del Gucci tutto nuovo che potrebbe sfilare per le strade di Brera, lasciando gli spazi ampi e comodi ma lontani dal centro città di via Mecenate.

Anche The Attico il brand lanciato nel 2016 da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, allora solo due influencer agli inizi e poi divenute stiliste, per una moda a tutto glamour e femminilità, Come G sfilerà a Milano e pare anche qui per strada. Tutto è ancora top secret. L’appuntamento per il defilè che si annuncia molto sexy è per sabato 23 settembre alle 18.

E.D.