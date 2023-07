Saldi estate 2023: date, città, sconti

Ottime notizie per tutti i fashion addicted più incalliti: sta per tornare l’imperdibile e tradizionale appuntamento con i saldi estivi, che anche in questo 2023 come sempre permetteranno a milioni di italiani di approfittare di offerte eccezionali e, in parallelo, aiuteranno i negozianti a liberarsi delle scorte residue in vista della prossima stagione autunno/inverno. Chi è alla ricerca di un capo all’ultimo grido per la bella stagione ad un prezzo stracciato, dunque, avrà preso la possibilità di soddisfare il proprio desiderio consumista. Vediamo dunque tutto quello che c’è da sapere riguardo ai saldi estivi 2023.

Saldi estate 2023: le date

Solitamente, gli sconti nei punti vendita fisici e online iniziavano il primo sabato del mese di luglio, ma la situazione cambia per quest’anno: le promozioni prenderanno infatti il via in quasi tutta Italia il prossimo giovedì 6 luglio, con l’unica eccezione rappresentata dalla provincia autonoma di Bolzano. La durata, per il resto, varia da Regione e Regione, con qualche piccola modifica a seconda delle zone. Pensiamo ad esempio alla Toscana, all’Emilia-Romagna, all’Abruzzo, al Molise, alla Lombardia, alla Campania e alla Sardegna dove gli sconti nei negozi saranno disponibili per 60 giorni dal 6 luglio. Diverso è il discorso per il Friuli Venezia Giulia, dove il termine è fissato al 30 settembre, per il Lazio (dove dureranno 6 settimane), per il Piemonte (8 settimane), per la Liguria (“solo” 45 giorni, con termine fissato al 19 agosto), per il Veneto e delle Marche (per entrambi il termine è il 31 agosto), per la Basilicata (6 settembre), per l’Umbria (3 settembre), per la Calabria (4 settembre). Infine, sia in Puglia sia in Sicilia il periodo di saldi terminerà ufficialmente il prossimo 15 settembre. Il discorso cambia e di molto per Bolzano, dove i saldi saranno validi dall’11 agosto al 15 settembre nei comuni più turistici (come Selva di Val Gardena e Ortisei), e dal 14 luglio al 18 agosto in quelli meno turistici. Grande libertà inoltre è stata lasciata alla provincia Autonoma di Trento, dove sarà ogni singolo commerciante a scegliere le modalità più consone per l’applicazione dei saldi. Per la maggior parte delle regioni varrà il divieto di effettuare vendite promozionali da un massimo di 130 ad un minimo di 15 giorni prima dell’inizio dei saldi (è il caso della Basilicata, della Toscana, della Lombardia o della Liguria); per altre come l’Abruzzo, la Sicilia o ancora l’Umbria sarà invece possibile applicare scontistiche ai prodotti in qualunque periodo dell’anno.

Qui sotto il calendario Regione per Regione dei saldi estivi 2023 riportato da Confcommercio.

- Abruzzo: 6 luglio – 31 agosto - Basilicata: 6 luglio – 2 settembre - Provincia di Bolzano: 14 luglio - 18 agosto (per i comuni non turistici); 11 agosto - 15 settembre (per i comuni turistici) - Calabria: 6 luglio – 30 agosto - Campania: 6 luglio – 30 agosto - Emilia Romagna: 6 luglio – 31 agosto - Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre - Lazio: 6 luglio – 16 agosto - Liguria: 6 luglio – 16 agosto - Lombardia: 6 luglio – 30 agosto - Marche: 6 luglio – 31 agosto - Molise: 6 luglio – 31 agosto - Piemonte: 6 luglio – 31 agosto - Puglia: 6 luglio – 15 settembre - Sardegna: 6 luglio – 30 agosto - Sicilia: 6 luglio – 15 settembre - Toscana: 6 luglio – 31 agosto - Provincia di Trento: a discrezione di ogni singolo commerciante - Umbria: 6 luglio – 31 agosto - Valle D’Aosta: 6 luglio – 30 settembre - Veneto: 6 luglio – 30 agosto