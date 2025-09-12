Sagra Malatestiana nel vivo. La grande musica a Rimini

Erano gli ultimi giorni di luglio del 1950 quando Rimini salutò con gioia la riapertura del Tempio Malatestiano, fra le architetture più significative del ‘400 italiano: i bombardamenti di guerra lo avevano gravemente ferito e i restauri lo riportarono alla vita. Per celebrare la rinascita della cattedrale, sbocciò anche la Sagra Musicale Malatestiana, divenuta negli anni uno dei festival più importanti.

La 76ª edizione sta entrando nel vivo con i grandi appuntamenti sinfonici che al teatro Galli (un altro gioiello devastato dalla guerra e restituito alla città nel 2018) vedranno alla ribalta protagonisti d’eccezione della scena internazionale.

Rimini accoglierà lunedì 15 settembre il debutto in Italia della nuova creatura di Sir John Eliot Gardiner, la Constellation Choir & Orchestra: la formazione è nata lo scorso anno, quando il celebre direttore britannico si è separato dalla sua storica Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Porterà in Romagna un programma tutto dedicato a Mendelssohn, con il ’Sogno di una notte di mezza estate’, dal capolavoro di Shakespeare, e ’La prima notte di Valpurga’, ispirata a una ballata popolare di Goethe. E proprio l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, che per anni ha affiancato Sir Gardiner, arriverà poi a Rimini il 21 settembre nel suo nuovo percorso, diretta da Pablo Heras-Casado, insieme al Monteverdi Choir, per eseguire il capolavoro di Mozart, il ’Requiem in re minore K626’.

Evento speciale, il ritorno a Rimini della grandissima Cecilia Bartoli, mezzosoprano amata in tutto il mondo. A Rimini ha le radici della sua famiglia e sette anni fa è stata proprio lei ad inaugurare il ritrovato teatro Galli, dove il 28 settembre proporrà ’Sì dolce è ‘l tormento’, con brani che spaziano da Monteverdi fino a Haendel: ad accompagnarla Les Musiciens du Prince, suoi fedelissimi, con il konzertmeister Thibault Noally. Il 10 ottobre poi un viaggio nelle sinfonie di Hollywood con l’Orchestra Senzaspine di Bologna, condotta da Tommaso Ussardi, con Pietro Beltrani al pianoforte.

A chiudere l’eccellente programma, giovedì 11 dicembre, Les Musiciennes du Concert des Nations, venti talentuose interpreti da otto Paesi con la guida del maestro della musica antica, Jordi Savall e la violinista Alfia Bakieva. Nel cartellone della Sagra anche un gioiello della danza: il 22 ottobre il Ballet Preljocaj presenterà ’Il lago dei cigni’ su musiche di Ciajkovskij in una versione più contemporanea. Ogni altra informazione su www.sagramusicalemalatestiana.it

Stefano Marchetti