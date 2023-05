Sabrina Salerno: “Il mio seno non è rifatto”. E posta il certificato medico

Treviso, 31 maggio 2023 – Nessuna protesi, seno 100% naturale. Parola di Sabrina Salerno che, stanca di sentire parlare di un presunto ritocco, ha deciso di postare sui social il certificato medico del chirurgo plastico che attesta come il suo seno sia come mamma l’ha fatto. “La signora Sabrina Salerno… – è scritto nel certificato firmato da Giorgio Berna, direttore U.O.C. Chirurgia plastica dell’ospedale regionale di Treviso – giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie”. "La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)", è la conclusione del referto.

Il referto medico

"Spero, con questa ennesima perizia, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni", sottolinea la cantante e showgirl su Instagram.

E i commenti sono subito migliaia, compresi quelli dei colleghi del mondo dello spettacolo. “Ma stiamo scherzando? Ma il tuo è il seno originale più famoso d’Europa”, scrive Alba Parietti. “Bastava ascoltare Radio Deejay due anni fa”, è il commento di Rudy Zerbi.

"Ancora con sta’ storia … ma basta!!!! Ci conosciamo da circa 25 anni forse più e so’ quanto tu sia VERA al x !!! In tutti i sensi … tutta madre natura !!! Fatevene una ragione …”, sono le parole di Elisabetta ferracini.