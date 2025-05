Mediaset in lutto, morta Sabrina Giuliodori: moglie del manager Andrea Delogu

Milano, 27 maggio 2025 – Grave lutto nella famiglia Mediaset: è venuta a mancare Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione del gruppo televisivo controllato dalla famiglia Berlusconi. La notizia è stata comunicata in diretta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi durante la puntata di ‘Mattino Cinque’, di oggi 27 maggio. I conduttori, visibilmente commossi, hanno espresso la loro vicinanza a Delogu, ai figli Leonardo e Giulia, e a tutta la famiglia. Dopo l’annuncio della scomparsa, la dichiarazione di vicinanza da parte di Federica Panicucci:

Tutta Videonews, tutti noi di Mattino Cinque ci stringiamo al nostro caro Andrea, lo abbracciamo forte, così come ai suoi figli e a tutta la famiglia. Con questa brutta notizia dobbiamo chiudere adesso, ci vediamo domani.

Il lutto a Mediaset per Sabrina Giuliodori

La scomparsa di Sabrina Giuliodori ha suscitato profonda commozione all'interno dell'azienda e nel mondo dell'informazione. Numerosi colleghi e dirigenti di Mediaset hanno espresso il loro cordoglio, tra cui l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e il presidente Fedele Confalonieri.

I funerali di Sabrina Giuliodori si terranno mercoledì 28 maggio alle ore 11:00 presso la chiesa di San Fedele, in piazza San Fedele a Milano. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento per familiari, amici e colleghi, che potranno così rendere omaggio alla memoria di Sabrina.

Chi è Andrea Delogu

Nato a Sassari nel 1960, Andrea Delogu è una figura di spicco nel panorama dell'informazione tv italiana. Dopo aver conseguito lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Filosofia, ha intrapreso una carriera che lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo in diverse aziende, prima in Olivetti, poi in Arnoldo Mondadori Editore. Dal 1992 è entrato a far parte di Reti Televisive Italiane (RTI), assumendo responsabilità sempre maggiori. Tra il 2001 e il 2010 è stato direttore della produzione delle news per le tre testate Mediaset. Dal 2010 è vicedirettore generale dell'informazione di Mediaset.

Nel 2016 Delogu ha ricoperto la carica di Presidente del ‘Gruppo media, comunicazione e spettacolo’ di Assolombarda.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di Mediaset e l'intera comunità dell'informazione si stringono attorno ad Andrea Delogu e ai suoi figli, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di Sabrina.