Sabato 21 a Firenze a Palazzo Vecchio per la Festa di Luce! La Festa di Luce! a Firenze riunisce ministri, politici, testimonial, giornalisti e artisti per discutere di diritti civili, sostenibilità, lavoro, disabilità e parità di genere. Un evento organizzato in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze, Unicredit, Eni, Mundys, Sace, Rekeep e Fondazione Collodi.