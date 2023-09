S1, hypercar da urlo nel segno di Le Mans

Un bolide da urlo. La Ares Modena S1 fonde lo stile e le prestazioni delle iconiche auto di Le Mans ai livelli di lusso e comfort, con carrozzeria aperta o chiusa, di una Gran Turismo, per offrire un’esperienza di guida unica. Con motore V8 da 6,2 litri ad aspirazione naturale, la S1 è la prima hypercar Ares Modena prodotta in serie artigianalmente. Progettata e sviluppata tutta dal Centro Stile Ares Modena, nel cuore della Motor Valley, la S1 è disponibile in due versioni, la S1 Gullwing e la S1 Speedster cabrio.