Ryan Gosling protagonista del nuovo capitolo di Star Wars

Durante lo ‘Star Wars Celebration’ in Giappone, Lucasfilm ha annunciato ufficialmente l’uscita di ‘Star Wars: Starfighter’, un episodio ambientato cinque anni dopo ‘L’Ascesa di Skywalker’. Scopriamo qualcosa in più sull’ultimo capitolo della serie cult creata da George Lucas quasi mezzo secolo fa.

Ryan Gosling protagonista di questo nuovo capitolo

Starfighter sarà diretto da Shawn Levy (che ha già firmato Deadpool & Wolverine) e avrà come protagonista Ryan Gosling che, di recente ha interpretato Ken nel film ‘Barbie’ ed è stato protagonista di ‘The Fall Guy’. Non ci sarà, invece, Mikey Madison: l’attrice premio Oscar per Anora, ha rifiutato un ruolo nella pellicola di fantascienza. Le riprese inizieranno questo autunno e il film arriverà nelle sale il 28 maggio 2027, una scelta non casuale perché si tratta del 50mo anniversario dell'uscita del primo ‘Guerre Stellari”. La sceneggiatura è affidata a Jonathan Tropper, che ha già collaborato con di Levy in ‘The Adam Project’. Il nuovo film è descritto come “un’avventura completamente nuova con personaggi del tutto inediti, ambientata in un periodo della timeline mai esplorato sullo schermo fino ad ora”. Non si tratta né di un sequel né di un prequel, ma di una storia autonoma.

I fan non dovranno aspettare molto. Prima di Starfighter ecco lo spin-off di ‘The Mandalorian’

Dopo ‘L’Ascesa di Skywalker del 2019’, erano stati annunciati diversi progetti ma nessuno era poi stato ufficializzato. Almeno fino ad oggi. Se due anni di attesa vi sembrano troppi, niente paura. Quello con Ryan Gosling non sarà l’unico film di Star Wars in uscita: infatti sarà preceduto dallo spin-off di ‘The Mandalorian’, intitolato ‘The Mandalorian & Grogu’, che uscirà nelle sale il 22 maggio 2026.