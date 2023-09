Russell Brand accusato di stupro, molestie e violenze. Ma lui nega: “Rapporti consensuali”

Roma, 17 settembre 2023 - Stupro, molestie sessuali e violenze psicologiche. Sono pesantissime le accuse mosse all'attore comico e presentatore britannico 48enne Russell Brand da diverse donne, secondo quanto rivela un'inchiesta del Sunday Times e di Channel 4. In particolare quattro donne, tra cui una che afferma di aver avuto 16 anni all'epoca, hanno denunciato violenze sessuali subite tra il 2006 e il 2013. Altre invece accusano la celebrità britannica di comportamenti dominanti, abusivi e predatori.

Russell Brand però nega tutto e afferma che i suoi rapporti sono stati consensuali. Prima della pubblicazione dell'articolo del Sunday Times e del documentario trasmesso sabato sera su Channel 4, aveva pubblicato un video messaggio sul suo account X per "smentire" le "gravissime accuse penali" nei suoi confronti. "Ho ricevuto due messaggi estremamente inquietanti, uno da un canale televisivo mainstream e l'altro da un quotidiano, che elencano una litania di attacchi che respingo assolutamente", ha dichiarato. "I rapporti che ho avuto sono sempre stati totalmente consensuali", ha aggiunto, denunciando un "attacco coordinato" contro di lui da parte dei media.

Nel corso della sua carriera di comico, in televisione e al cinema, prima nel Regno Unito e poi negli Stati Uniti, Russell Brand è diventato noto per le sue ripetute scappatelle: la sua ex dipendenza da alcol ed eroina, il suo breve matrimonio con la cantante pop Katy Perry e la sua tendenza a vantarsi delle sue numerose conquiste femminili. All'epoca del boom del movimento #metoo, ha dichiarato di non avere rimpianti per il suo comportamento sessuale passato, affermando di aver fatto sesso con diverse centinaia di donne. Sposato dal 2017 con Laura Gallagher, dalla quale ha avuto due figli, Russell Brand è attualmente in tournée nel Regno Unito con il suo spettacolo 'Russell Brand Bipolarisation'.