Rumors, la serie teen da vedere questa estate su Raiplay tutta d’un fiato

Episodi brevissimi: 8/9 minuti, il più lungo è quello del finale (12 minuti). Si guarda tutta d’un fiato “Rumors” (“Rykter”, nella lingua originale) la serie tv norvegese disponibile su RaiPlay da luglio. Due stagioni per questo teen dramma, in 30 piccole puntate, che segue le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con la scoperta della propria identità, sullo sfondo di una società inquinata dai social network. La fiction scandinava è l’ultima a sbarcare in Italia dopo Young Royals, il teen drama svedese di Netflix che nelle prime due stagioni ha tenuto incollati allo schermo adolescenti (e non) a seguire la storia del giovane principe della famiglia reale, Wilhelm interpretato da Edvin Ryding.

La trama

La storia è leggera, i temi complessi: i protagonisti, travolti da ondate di odio social da parte del gruppo e dei compagni di scuola, cercano il proprio posto nel mondo. Tra invidie, gelosie, prime cotte, amicizie tradite, le vendette popolano le chat di questi ragazzi che vengono feriti a colpi di post con foto indiscrete, video compromettenti, bugie, pettegolezzi e segreti svelati pubblicamente in rete. Rumors affronta una tematica complessa e attualissima: il confine sottile che c’è tra la realtà vissuta dagli adolescenti e quella che invece viene percepita attraverso i social media.

Il protagonista

Al centro della vicenda c’è Erik, sedicenne in fuga dalla città a causa di una storia di bullismo che lo perseguita. Misterioso e cupo, il ragazzo cerca di tenere nascosto il suo passato e dimenticare quanto gli è accaduto per ricominciare una nuova vita a Vesterøy, una piccola isola al largo della costa norvegese abitata per lo più da pescatori. Ed è proprio qui che, ultimo arrivato, riesce a fatica ad inserirsi in un gruppo di amici legati dall’infanzia, stringendo con alcuni di loro un rapporto intenso. Si tratta di Thea, l’influencer con il cellulare sempre pronto a postare foto e commenti. Mathias e Sara “promessi sposi” fin da quando erano bambini. Erik entrerà profondamente nella loro vita, anche quando il suo passato tornerà alla ribalta sui social e lo allontanerà da tutti.

Il cast

Incredibilmente giovani e decisamente belli gli attori di questo teen drama di grande successo in Norvegia. A interpretare Erik troviamo Benjamin Ebbesen, mentre Sara ha il volto di Alisa Sussmann, Mathias quello di Teo Tomczuk e Thea quello di Sisilja Garen. Infine, Martin Storebø Koh è Felix e Tobias Vassnes interpreta Elias. La serie, prodotta per la tv di stato norvegese NRK da Mothership Entertainment, è diretta da Kjersti Steinsbo.