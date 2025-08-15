Rullo di tamburi e fiato alle trombe ’Medievalis’ è servita

Armature scintillanti, il rullo dei tamburi e il fischio delle trombe risuonano tra le montagne per annunciare il ritorno di ’Medievalis’, il festival a tema medievale tra i più amati della Toscana ormai giunto alla sua 19esima edizione che per quattro giorni, dal 21 al 24 agosto, riporta indietro nel tempo gli abitanti di Pontremoli riuscendo ad attirare ogni anno l’attenzione e la curiosità di migliaia di visitatori.

La modernità lascia spazio alla storia, l’orologio sembra scorrere indietro nel tempo e come per magia le strette vie di pietra tornano a popolarsi di dame, carrozze, mercanti e cavalieri vestiti di tutto punto grazie al lavoro meticoloso e all’impegno della ’Compagnia del Piagnaro’. La città lunigianese celebra così gli otto secoli dalla concessione del diploma di libero Comune da parte dell’Imperatore Federico II nel 1226. Sarà possibile imbattersi in duelli, sbandieratori, giocolieri, bancherelle, rappresentazioni teatrali e degustazioni di piatti tipici, per vivere a pieno un’esperienza unica grazie alla ricostruzione di ogni singolo aspetto della vita dell’epoca che non mancherà di coinvolgere anche i più piccoli con ’Lo Verde Bosco’, accampamento dedicato ai bambini di ogni età nel quale potersi trasformare in principesse, fate e cavalieri e divertirsi con giochi, sfide e laboratori creativi.

Le acrobazie dei giocolieri, le esibizioni degli sbandieratori, l’abilità dei falconieri, le dimostrazioni di tiro degli arcieri, accompagnate dal ritmo della musica e dai danzatori, scandiranno i momenti cruciali della manifestazione fino alla fatidica ’Disfida della cortina di Cacciaguerra’, agguerrito torneo giornaliero nel quale le tre contrade storiche della città lunigianese, Sommoborgo, Imborgo e Contado, si sfideranno in una serie di prove per aggiudicarsi l’agognato Palio, opera d’arte in bronzo realizzata dall’artista pontremolese Luciano Petri.