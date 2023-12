Ruggeri torna in tv:: "Racconto musica e vita di sei cantautori"

Sei grandi nomi del cantautorato italiano per sei serate in cui raccontare la musica, ma anche la storia del nostro Paese. È Gli occhi del musicista, il nuovo programma al via stasera su Raidue, che segna il ritorno in tv di Enrico Ruggeri, affiancato da Flora Canto. "La battaglia che conduco da sempre è dire che cultura e contenuti possono essere divertenti – spiega Enrico Ruggeri dallo studio del programma – Dalla nostra abbiamo canzoni immortali e partiamo avvantaggiati. Racconteremo vite belle e composite attraverso la musica". I sei nomi scelti sono quelli di Luigi Tenco, Ivan Graziani, Franco Califano, Pierangelo Bertoli, Sergio Endrigo e Toto Cutugno. "Avevamo l’imbarazzo delle scelta – ha detto ancora – Come linea guida avevamo quella di tenere viva la memoria di persone che non ci sono più. Abbiamo scelto gli artisti che ci sembravano più significativi e allo stesso tempo eterogenei".