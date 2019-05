Londra, 6 maggio 2019 – Il royal baby del principe Harry e di Meghan Markle è finalmente nato. Con un post sulla pagina Instagram ufficiale del duca e duchessa di Sussex è arrivato il tanto atteso annuncio: il baby è un maschio ed è venuto alla luce alle 5:26 del mattino e pesa 7 pounds e 3 once, poco più di 3,2 kg.

Se la duchessa Meghan starebbe ancora pensando al nome, non ha avuto dubbi sull’ennesimo colpo di scena a corte. Per la prima volta, infatti, l’intera Royal family è stata informata del lieto evento, compresi membri più vicini della famiglia di Lady Diana, compianta madre del principe Harry: le sorelle, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale, e il fratello Earl Spencer. Comunicazione che non era avvenuta per i tre figli di William e Kate.

Dagli account social ufficiali della Royal family, infatti, il messaggio della nascita del piccolo recita: “La regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il duca e la duchessa di Cambridge, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e Earl Spencer sono stati informati e sono felice della novità".

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, The Duke and Duchess of Cambridge, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale and Earl Spencer have been informed and are delighted with the news. — The Royal Family (@RoyalFamily) 6 maggio 2019

La volontà di inserire nella grande famiglia anche i parenti di Lady Diana c’è da scommettere sia stata una scelta della neomamma. L’ex star di ‘Suits’, da quando è al fianco del suo principe, ha sempre onorato Lady Diana tanto che se fosse nata una bimba il nome Diana era quasi scontato. Spesso Meghan ha reso omaggio sfoggiando i gioielli della suocera mai conosciuta. Per esempio, durante il ricevimento di matrimonio, il 19 maggio 2018, l’attrice ha indossato l’anello della principessa Diana sulla mano destra. Durante il tour australiano – che ha coinciso con l’annuncio della gravidanza - la duchessa ha indossato un paio di orecchini a farfalla precedentemente portati dalla principessa Diana durante un viaggio in Canada il 3 maggio 1986, un anno dopo aver dato alla luce Harry. E sempre in Australia, Meghan aveva anche il braccialetto d’oro che Diana aveva indossato in una vista a un centro anziani a Londra nel 1990. Ma anche l’outfit rosso e viola scelto per la visita ufficiale a Birkenhead, accanto al principe Harry d’Inghilterra a gennaio scorso, ha ricordato a tutto il mondo quella combinazione di colori che Diana amava molto e che più volte aveva scelto per le sue uscite pubbliche.

VIDEO La gioia del principe Harry