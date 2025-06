Scazzottata al Royal Ascot: il fuoriprogramma brutale che imbarazza reali e vip

Londra, 20 giugno 2025 – Una scazzottata in giacca e cravatta degna di una sceneggiatura di Hollywood. Tra i vialetti che attraversano l’erba dell'ippodromo più famoso d’Inghilterra, nel Berkshire, è andata in scena una vera e propria rissa: protagonisti due spettatori del celebre Royal Ascot, manifestazione ippica per eccellenza, fondata dalla Regina Anna nel lontano 1711. Kermesse prestigiosa, dove l’attrazione principale sono i cappelli dei reali britannici, oltre alle corse di cavalli.

Il Royal Ascot è più un appuntamento glam che un evento sportivo. Il dress code è rigido e altrettanto rigida è l’etichetta. Ma non sempre va tutto liscio. Un video pubblicato oggi sui social e ripreso i dai principali tabloid inglesi immortala una lite tra due uomini degenerata in una colluttazione. Tra i due avventori volano schiaffi e pugni: ha la meglio il ‘gentleman’ – si fa per dire – dall’abito grigio che alla fine riesce ad atterrare quello in beige. Il quale ne esce sanguinante. Dopo vari tentativi degli astanti di interrompere la zuffa, i due alla fine vengono divisi. L’upper class che ha assistito alla lotta è scioccata: ma i due lottatori non arrivano certo dai bassifondi...

“Non è chiaro cosa abbia scatenato la rissa”, commenta il Sun che ricorda come l’episodio di oggi non sia il primo. Durante l’edizione 2024 del Royal Ascot, un altro spettatore uscì dall’ippodromo imbrattato di sangue. Il Daily Mail, facendo ironia, dà la colpa a qualche bicchiere di champagne di troppo e al sole al picco: alcol e caldo (con 28°C gli inglesi parlano di “clima soffocante”) potrebbero aver dato alla testa ai due ‘wrestler’.

Trionfo di cappelli sugli spalti del Royal Ascot (Epa/Ansa)

Intanto una folla festante di vip e reali attendeva, ignara, l'arrivo di Re Carlo III e della Regina Camilla a bordo di una carrozza trainata da cavalli. “Il Re e la Regina sono stati raggiunti dalla vecchia amica di scuola di Camilla – scrive il Daily Mail – Lady Cavendish, e da suo marito Lord Cavendish, nella loro carrozza, durante la tradizionale processione in carrozza lungo il percorso”. Meglio che non abbiano assistito, o si sarebbero coperti di imbarazzo.