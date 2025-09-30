Rowling attacca Emma Watson:: "Ricca e famosa, è un’ignorante"

Una nuova e amara puntata si aggiunge al lungo dissidio tra l’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, 60 anni, e l’attrice Emma Watson, 35 anni, interprete di Hermione Granger nella saga cinematografica. Il cuore del conflitto resta la questione spinosa dell’identità di genere (con la Rowling ferma su posizioni transfobiche), ma nelle ultime ore è stato il tono personale della scrittrice scozzese a infiammare il dibattito.

Dopo che Watson, in una recente intervista, aveva espresso parole concilianti, affermando di "continuare ad amare Rowling" nonostante le divergenze, la risposta della scrittrice non si è fatta attendere via social. Su X Rowling ha liquidato le dichiarazioni dell’attrice con parole dure: "Come altri che non hanno mai vissuto la vita adulta senza il cuscino della fama e della ricchezza, Emma ha così poca esperienza della realtà da essere ignorante di quanto sia ignorante".