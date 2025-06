Rombano i motori. Tre giorni con ’Mimo’

Motori accesi, questa volta non in senso metaforico, per il Milano Monza Open - Air Motor Show (Mimo), all’Autodromo di Monza, quarta edizione, da oggi a domenica.

Il festival motoristico, con accesso gratuito, è dedicato non solo agli appassionati dei motori, ma anche alle famiglie, con esposizioni, ma anche attività di intrattenimento di vario genere. Tre intensi giorni dove il pubblico potrà provare i diversi modelli di auto sia su un percorso interno al parco che su uno esterno. Si comincia oggi con le attività dinamiche e di pista, con i test drive e i track day, mentre l’apertura ufficiale della manifestazione si svolgerà alle 12.30 con le vetture già schierate in pista.

A tagliare il nastro sarà la Pagani Huayra R Evo Roadster, seguita dal convoglio della Journalist Parade, della Donne & Motori Parade e della Supercar Parade. Nel Supercar Paddock si potranno ammirare una selezione di modelli Aston Martin, Dallara, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes, Pagani, Porsche, oltre a modelli più sportivi di altri brand.

L’Electric Performance Area ospiterà i modelli di Tesla e di altri brand elettrici ad alte prestazioni, nell’Area Club, infine, durante la tre giorni ci sarà lo spettacolo delle vetture messe a disposizione da diversi club Aston Martin Passion, BMW M, BMW Z, Ferrari Club Italia, Lancia Delt1One Club, Special Stages, Tesla Owner Club Italia, U.S.A. Cars Meeting.

A chiusura della prima giornata di ’MIMO’, alle 21, oltre 100 Tesla si daranno appuntamento sulla griglia di partenza di Formula 1 per il LightShow organizzato da Tesla Owners Italia con un’esibizione coreografica di luci e musica.

Per raggiungere l’area del grande evento è’ stato siglato tra l’altro un accordo con Trenord, mentre in programma ci sono anche diverse iniziative e convenzioni per vivere a pieno le città di Milano e di Monza usufruendo di sconti e di tariffe ridotte per trasporto e musei, hotel, locali e realtà commerciali varie.

Le realtà museali che hanno partecipato all’iniziativa sono museo e tesoro del duomo di Monza, cappella reale espiatoria di Monza, musei civici di Monza – casa degli Umiliati, museo etnologico Monza e Brianza – Mulino Colombo, museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, museo Leonardo3 e l’autodromo nazionale Monza.