Romantico e scabroso Padre Ralph. Addio amatissimo Chamberlain

Avrebbe compiuto oggi 91 anni ed è scomparso nella notte di sabato Richard Chamberlain, il padre Ralph di Uccelli di rovo. Un attore, icona di un’epoca. Milioni di spettatrici, in tutto il mondo, si innamorarono di lui, padre Ralph de Bricassart, prete diviso fra l ‘amore di una donna (Rachel Ward) e Dio: un ruolo indimenticabile per la tv degli anni ‘80, miniserie di grande successo (sei puntate con picchi di 13 milioni di spettatori solo in Italia), scandalosa per i tempi, titolo che ha contribuito al lancio della tv privata da noi (una delle prime fiction di Canale 5). Ma Richard Chamberlain era stato anche il giovane idealista dottor Kildare nella omonima serie – uno dei primissimi medical drama tv – che andò in onda dal 1961 al 1966. Chamberlain è morto nella sua casa di Waimanalo, Hawaii, per complicazioni seguite a un ictus; era nato a Beverly Hills il 31 marzo 1934. Per l’eroe tv romantico per eccellenza, non deve essere stato facile il coming out: Chamberlain rivelò al mondo di essere gay quando aveva 68 anni, con la pubblicazione della sua autobiografia.