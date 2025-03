Romanticismo estetica bohemien ed energia rock

La collezione autunno-inverno 2025 celebra l’anima ribelle del boho-rock, ispirandosi alle figure iconiche di Marianne Faithful e Anita Pallenberg, simboli di una libertà autentica. In una perfetta sintesi tra il romanticismo dell’estetica bohemien e l’energia vibrante del rock, Twinset propone un percorso fatto di lavorazioni artigianali e raffinatezza misurata.

Un guardaroba eclettico che gioca con le suggestioni: il power dressing anni Ottanta dialoga con l’opulenza vittoriana, coniugando maxi colli in taffetà, silhouettes scultoree, pettorine in pizzo. Sulla passerella la maestria del brand si rivela in maglieria di pregio e abiti in seta leggera, mentre giacche d’ispirazione militare, dalle spalle scolpite, rendono omaggio a un’eleganza maschile rigorosa. Giacche ricamate, abiti in velluto dévoré, capispalla jacquard e bluse dallo stile vittoriano richiamano il fascino del fin de siècle, reso attuale da shorts in pelle e lavorazioni crochet.

Liliane, la nuova borsa Twinset, sfila nelle sue versioni più speciali: maxi in suede dal volume slouchy, intrecciata a mano con applicazioni di frange. L’abbinamento con ballerine in suede con nastri in velluto coniuga leggerezza e attitudine bold, femminilità leziosa e ribellione rock.

I gioielli si presentano con una sobria eleganza: pietre naturali, dalla superficie irregolare, si integrano in design essenziali. Il risultato è un dettaglio raffinato che ricorda con delicatezza le antiche tradizioni, rinnovate in chiave contemporanea.

La sfilata, ambientata nello storico Palazzo Litta di Milano, ha visto la partecipazione di un selezionato gruppo di clienti Twinset, invitate a scoprire da vicino la collezione in un esclusivo trunk show che ha seguito la presentazione.