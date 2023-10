Romantiche e insicure. La mia radiografia delle Millennials

Sulla lavagnetta dove appunta gli storyboard dei suoi bestseller, la valenciana Elísabet Benavent (39 anni) ha visto nascere e crescere le sue eroine, Valeria, Margot e la prossima millennial che sta prendendo forma nel più stretto riserbo. Chi la segue sui social la conosce come Betacoqueta (“Betacivettuola“), il soprannome che le hanno dato le compagne di scuola, sintomo di un precoce senso della sorellanza che continua a nutrire la sua fantasia e le trame di romanzi rosa, che dalla Spagna hanno conquistato il mondo anche via Netflix che li ha trasformati in serie di successo e nel film ’Eravamo Canzoni’ (anche lì la protagonista Maca ha 30 anni e due amiche del cuore, Jimena e Adriana). Da fine luglio è disponibile ’Il racconto perfetto’ (sullo schermo Margot è Anna Castillo e David Álvaro Mei) e da poche settimane esiste anche la traduzione italiana su carta di Laura Bortoluzzi e Sara Cavarero voluta dall’editore Salani. La coppia che fa sognare, stavolta, è composta da David, 27 anni, e Margot, 32. Lei ricca, erede di una catena alberghiera, lui costretto a fare tre lavori (dog sitter, fioraio e barman) per sbarcare il lunario. Ma l’amore non conosce frontiere di censo e basta un incontro casuale per dar vita ad avvincenti acrobazie sentimentali e passionali.

Anche Valeria, prima di Margot, era una trentenne. Che cosa l’affascina di questa generazione di donne?

"Sono tutte in un’età in cui devono risolversi e cercano qualcosa di autenticamente loro. Sanno che cosa il mondo si aspetta da loro, ma preferiscono indagare direttamente cosa sia veramente ciò che desiderano".

Le sue sono favole verosimili?

"Credo di sì, sono personaggi letterari che potrebbero perfettamente vivere nella realtà. Assomigliano alle mie amiche, anche loro alla ricerca di un posto nel mondo dove stare bene, di una realizzazione professionale e personale. La loro preoccupazione principale e il tratto che le accomuna sono questi".

Quindi sono romanticamente femministe...

"Margot lo è senz’altro, ma più di lei lo è David che non ha le false aspettative della partner".

Ma la dinamica della relazione tra il Cenerentolo e la principessa?

"L’amore non ha nulla a che fare con le diverse possibilità economiche di chi compone la coppia, né sul loro sesso. David e Margot affrontano il loro incontro come fosse il primo della vita. La serie tv si è concessa qualche libertà interpretativa, comunque sta molto piacendo ed è un traino anche per la lettura del romanzo".

Prima di Margot c’è stata Valeria. Che tipo di donna è rispetto alla sua nuova protagonista?

"Valeria è una donna insicura, ancorata alle tradizioni che si fa domande e trova nelle amiche un sostegno ineliminabile. L’ho iniziata a immaginare quando avevo 24 anni e un impiego non soddisfacente in una multinazionale madrilena. Margot invece è una donna sempre molto preoccupata delle aspettative che vengono riposte su di lei fino a dimenticarsi di se stessa e senza una rete di rapporti di sorellanza. Per certi aspetti rappresenta un’involuzione rispetto a Valeria ma anche no, visto che è più stabile e piazzata professionalmente".

Come ha scoperto la passione per la scrittura?

"C’è sempre stata ma come modo per far comunella con le amiche che se n’erano andate a lavorare all’estero e allora ci sentivamo per leggere i miei racconti. Poi la predisposizione si è evoluta ed è diventata una necessità".

E adesso che è il suo lavoro come avviene la fase creativa e di stesura?

"Schizzo uno schema su una lavagna e vi organizzo la trama e una volta stabiliti i punti fermi, comincio a scrivere, sapendo che via via ci potranno essere cambiamenti. Alla fine rileggo un paio di volte poi spedisco il lavoro all’editor".

Lorella Bolelli