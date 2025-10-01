Romantica e dinamica, purché colorata: è la donna d’estate

Dolce come un macaron, brillante come un frutto vitaminico: la moda di Anteprima e Genny per la primavera-estate 2026 è un inno all’aria, ai fiori e alla leggerezza. Due visioni diverse, unite dallo stesso respiro cromatico, disegnano l’identità di una donna che non smette mai di reinventarsi. Da una parte il dinamismo contemporaneo di Izumi Ogino per Anteprima, con i suoi tessuti tecnici e rigenerati che assecondano i movimenti del corpo senza sacrificare eleganza. Dall’altra il romanticismo sofisticato di Sara Cavazza Facchini per Genny, che sceglie l’orchidea come simbolo eterno di femminilità. "Le curve di un’orchidea sono come un disegno nello spazio: hanno un’eleganza e una semplicità che raramente si trovano nell’arte", osserva Marc Quinn, l’artista che ha ispirato Genny. È proprio da questo fiore che nasce la silhouette curvilinea della collezione: bustier in organza che si aprono come corolle, abiti leggeri che sembrano mossi dal vento marino, plissé che ricordano steli e petali. Le tonalità scelte – bianco, rosa cipria, azzurro e verde – sfumano come acquerelli, con l’effetto di una dolce pasticceria francese.

Se Genny celebra l’armonia naturale, Anteprima punta sulla resilienza. Izumi Ogino dialoga con l’artista giapponese Takahiro Iwasaki trasformando fragilità e memoria in costruzioni di stile. La passerella è un cantiere poetico, tra riflessi d’acqua e architetture leggere: trench corti, bermuda unisex, maglie mesh traspiranti stampate con le opere dell’artista. Nylon rigenerato e filati metallici compongono un guardaroba tecnico, ma dall’anima delicata, capace di fondere urbanità e sogno. I colori, vitaminici e intensi, accendono l’atmosfera: arancio, giallo, blu e rosa convivono con le sfumature pastello di menta, glicine e pesca. Una palette che racconta la vitalità di chi sceglie di vivere con energia e ottimismo.