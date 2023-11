Rolling Stones ottantenni inarrestabili. Nuovo tour Usa con 16 tappe: al via il 28 aprile Gli Rolling Stones tornano in tour negli Stati Uniti con 16 tappe, al via il 28 aprile da Houston. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood annunciano l'uscita del loro ventiquattresimo album in studio, "Hackney Diamonds".