I Rolling Stones a Roma: il concerto a fine maggio 2025 allo stadio Olimpico

Roma, 13 novembre 2024 – Sembra che l’annuncio ufficiale arriverà solo tra fine gennaio e inizio febbraio, ma la tranche europea dell’Hackney Diamonds Tour dei Rolling Stones è praticamente cosa fatta, com’è praticamente cosa fatta l’unica tappa italiana allo stadio Olimpico di Roma, in agenda l’ultima settimana di maggio ad avvio della lunga estate rock capitolina.

Dopo un’estate di indiscrezioni, infatti, pure il sito stonenews.com, vicinissimo alla band, parla esplicitamente di ‘Europe-Tour 2025’. A proposito delle offerte sul tavolo, Mick Jagger in estate aveva detto: “Valuteremo le proposte e andremo e dove sarà più divertente, potrebbe essere l'Europa, il Sud America, ovunque". Ecco, sarà l’Europa per venti notti o giù di lì tra maggio e luglio. La scelta degli spalti giallorossi e biancoazzurri sarebbe dovuta alla natura eminentemente da stadio della tournée che riporta Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood, 236 anni in tre, nella Capitale undici anni dopo la gloriosa tappa al Circo Massimo del 14 On Fire e diciotto dopo quella (meno fortunata) allo stesso Olimpico del Bigger Bang Tour.

Partita il 28 aprile scorso dal NRG Stadium di Houston per surfare sull’onda alimentata dalla pubblicazione del ventiquattresimo album in studio della band inglese ‘Hackney Diamonds’, la carovana linguacciuta torna nel nostro Paese dopo lo show celebrativo dei sessant’anni approdato pure a San Siro nel luglio del 2022. Vista la collocazione in calendario, Ron Wood compirà 78 anni solo qualche giorno dopo lo show capitolino, mentre Sir Mick 82 a luglio, ma di appendere la chitarra al chiodo non sembrano avere la minima voglia.