Rolex in affido condiviso: l'ultima follia del divorzio Totti-Blasi

I figli “so piezz e core” recita il detto. Ma, a sentire la decisione del Tribunale civile di Roma, sembra che anche gli orologi non siano da meno. E così gli ormai famigerati Rolex contesi fra Francesco Totti e Ilary Blasi saranno in “affido condiviso”. Esattamente come se si trattasse di figli o animali che hanno fatto parte della famiglia dell’ex calciatore e della conduttrice.

La decisione del Tribunale civile di Roma è arrivata ora e conferma quanto era già stato deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso rimangano a disposizione di entrambi.

Quella su chi dovesse tenere i Rolex era stata di fatto la prima querelle importante del divorzio più complicato e anche altisonante degli ultimi vent’anni nel mondo dello showbiz italiano. Una querelle che aveva fatto molto discutere soprattutto perché aveva “umanizzato” i litigi fra questi due volti noti. Il più tipico dei “anche i ricchi piangono”, insomma. Certo, sui Rolex “versati”, anziché sul più plebeo latte. Una querelle, quella degli orologi, che aveva fatto scalpore anche per il conseguente “furto” delle borse operato dallo stesso Francesco Totti ai danni della ormai ex moglie proprio dopo che Ilary Blasi aveva “fatto sparire” i Rolex. Insomma, una battaglia a colpi di beni di lusso. E proprio questo aveva suscitato un forte dibattito nell’opinione pubblica.

Gli orologi di lusso saranno quindi “affidati” a entrambi gli ex coniugi, che potranno indossarli – cosa che in ogni caso è accaduta molto di rado nel corso degli anni – a turno. Esattamente come avviene solitamente nelle separazioni per figli contesi. Quest’ultimo provvedimento del Tribunale civile di Roma avviene dopo che un paio d’anni fa era stata rigettata la richiesta di “affidamento esclusivo” formulata da Ilary Blasi in quanto i Rolex sarebbero stati “dono coniugale di Francesco Totti alla moglie”.