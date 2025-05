Premio alla carriera per Rod Stewart agli American Music Awards 2025

Sir Rod Stewart riceverà il prestigioso Lifetime Achievement Award (Premio alla Carriera) durante l’edizione 2025 degli American Music Awards (AMAs) che si terrà il 26 maggio prossimo come ha annunciato lui stesso.

Una leggenda che ha sfidato il tempo

L’interprete di ‘Maggie May’, che si esibirà dal vivo anche al Glastonbury Festival nel mese di giugno ritirerà il riconoscimento e regalerà al pubblico uno dei suoi "classici intramontabili". In un comunicato congiunto, i produttori esecutivi Barry Adelman (EVP, Television) e Alexi Mazareas (SVP, Programming and Development, Dick Clark Productions) hanno dichiarato: "Sir Rod Stewart è un maestro dell’intrattenimento, il cui carisma e la cui energia hanno sfidato il tempo, incarnando lo spirito stesso del rock and roll. Non vediamo l’ora di assistere a un’altra performance epica sul palco degli AMAs e di celebrare la sua incredibile carriera con il Premio alla Carriera".

Il ritorno sul palco degli AMAs vent’anni dopo

L’esibizione segnerà il ritorno di Rod agli Awards dopo oltre vent’anni: la sua ultima apparizione risale infatti al 2004. Non è un dettaglio di poco conto se consideriamo che il cantautore britannico classe 1945 ha già spento 80 candeline ma non ha alcuna attenzione di appendere il microfono al chiodo o dire addio al palco. Negli anni ’90 e 2000, si è dedicato anche a reinterpretazioni di classici americani con la serie ‘The Great American Songbook’, che ha riscosso grande successo.Tra l’altro, con una carriera che si estende per quasi sei decenni, Stewart (che ha venduto oltre 120 milioni di dischi in tutto il mondo) è stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame, sia come artista solista che come membro dei Faces.