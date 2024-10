Rock dal mondo perduto. The Cure: la musica è ancora dolore e necessità

"Non credo che ci sia stato un vero inizio ufficiale per questo album perché è andato avanti e indietro nella mia vita per molto tempo" aveva scritto Robert Smith il mese nell’account Instagram dei Cure ufficializzando l’uscita di Songs of a Lost World (Canzoni di un mondo perduto) 14° capitolo di una discografia varata nel 1979 dal sempiterno Three imaginary boys. Il primo da 16 anni a questa parte. "Se ho un rimpianto è quello di aver anticipato qualcosa al riguardo nel 2019, perché non avrei dovuto farlo" s’era rammaricato il frontman dalle labbra rosso sangue e la chioma scarmigliata. "Avevamo appena iniziato a realizzarlo. Ci sono stati diversi momenti in cui ho pensato “Credo che faremo un nuovo album“ poi sono accadute altre cose e l’idea è stata rimandata".

La chiave, secondo il principe della dark generation sta nella prima Alone e nell’ultima canzone, intitolata tautologicamente Endsong, quelle più nel solco tellurico della band, con un suono tanto granitico quanto evocativo che le riconnette alla stagione di pietre filosofali della ditta Robert Smith-Simon Gallup come Seventeen seconds o Pornography, mentre il resto fluttua a mezz’aria. Messo a fuoco sulla strada, coi novanta concerti del mastodontico tour Shows of a Lost World concluso a Bogotà lo scorso dicembre in cui eseguivano 4-5 inediti a spettacolo, Songs of a Lost World accoglie pure I can never say goodbye, brano sull’improvvisa morte di Richard Smith, fratello maggiore di Robert, composto per sua stessa ammissione il giorno dopo la sua scomparsa con un profondo conflitto interiore nel trovare le parole giuste a cui affidarne il ricordo. Dilemma risolto con la scelta di raccontare l’ultima sera passata assieme. Un colpo allo stomaco cantarla durante lo Shows of a Lost World, ma allo stesso tempo a suo modo lenitiva così come And nothing is forever altro motivo ripiegato sulla scomparsa di persone care, a cominciare da quella recente dei genitori, in bilico tra fatalismo e distacco.

Ma inquietudine, perdita, dolore sono i temi dominanti un po’ in tutto il successore del meno macerato 4:13 Dream. La nevrosi della distopica Drone:Nodrone, riflessione sull’ineluttabilità del caos che segna le nostre esistenze, l’impresa improba di superare pacificamente la complessità dei rapporti enucleata dal testo di Warsong coi suoi violini pizzicati, sono altri dei temi di un album che vede alla chitarra Reeves Gabrels (Tim Machine con Bowie e molte altre avventure) impiegato a tempo pieno da quando nel 2012 ha iniziato a frequentare la band. Se a preannunciare l’arrivo di nuova musica Cure è stata la stessa Alone, nel secondo estratto A fragile thing (uscito ieri; l’album arriva il 1° novembre) Smith canta "Non avrei mai pensato di portarti a rimpiangere quel che sono stato, ma tutto questo tempo da solo mi ha lasciato freddo e perduto".

La copertina dell’album è stata disegnata da Andy Vella e a retaggio del mondo perduto fotografa Bagatelle, una scultura realizzata nel 1975 dell’artista sloveno Janez Pirnat con una faccia umana scolpita a metà nella roccia come un capolavoro scultoreo d’era arcaica incompiuto. E questo dice tutto.