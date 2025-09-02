Rocco Tanica escluso dal festival Terre Tagliamento per le frasi contro Francesca Albanese. Cosa ha detto

Roma, 2 settembre 2025 – Si è alzato un polverone nei confronti di Rocco Tanica. Il tastierista di 'Elio e Le Storie Tese' avrebbe dovuto presenziare come ospite al festival Terre Tagliamento, in programma dal 25 al 28 settembre, ma è stato escluso a causa delle sue parole nei confronti di Francesca Albanese, giurista e relatrice speciale Onu per i diritti umani nelle terre palestinesi occupate.

Tanica aveva infatti definito Albanese una “compagna antisemita che sbaglia”, inducendo gli organizzatori a escluderlo dalla rassegna. L'accusa nei confronti della giurista era arrivata a seguito della denuncia nei confronti di aziende e istituzioni finanziarie coinvolte direttamente – secondo Albanese – nello scenario di guerra in atto a Gaza.

A sostituire Tanica sul palco della rassegna, domenica 28 settembre, ci sarà lo scrittore Guido Catalano con lo spettacolo ‘Reading Stellare’.

"Le recenti esternazioni social dell’artista, volgari e offensive nei confronti di Francesca Albanese sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità –si legge nel comunicato degli organizzatori del festival –. La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone. Fermo restando il diritto di opinione di tutti, riteniamo che il dolore delle vittime civili, le sofferenze di interi popoli e la dignità di chi si spende per la tutela dei diritti umani meritino rispetto, anche al di là delle differenze politiche”.

Una presa di posizione chiara e netta da parte dello staff della rassegna, in un momento particolarmente delicato a livello internazionale. Il musicista milanese era uno degli ospiti più attesi dell’edizione 2025 della kermesse, la sua presenza era prevista nella serata conclusiva del festival.