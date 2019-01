Roma, 28 gennaio 2019 – Rocco Siffredi sbaraglia agli Oscar del porno. Lo scorso weekend, a Las Vegas, si sono svolti gli Avn Awards 2019 (premi cinematografici presentati e sponsorizzati dalla rivista Adult Video News per premiare vari aspetti nell'industria dell'intrattenimento per adulti). E il divo italiano, che all’anagrafe risponde al nome di Rocco Antonio Tano, si è aggiudicato tre ‘statuette’: migliore regista straniero, migliore attore straniero e per una scena a due con una collega statunitense.

“Grazie a tutti i miei sostenitori e fa in giro per il mondo per questi tre fantastici premi” scrive l’attore sui social. Il 54enne originario di Ortona (Chieti) in oltre 30 anni di carriera ha ricevuto più di una quarantina di AVN Awards diversi ed è annoverato nella ‘hall of fame’ delle personalità che hanno contribuito alla crescita dell’intrattenimento per adulti. Il primo premio come miglior interprete maschile lo ha vinto all’età di 29 anni, nel 1993. “Ho pensato più volte di non andare oltre i 55 anni” dice l’attore e regista che, però, adesso, alza l’asticella. “Se continuano a premiarmi come miglior performer devo per forza allungare la mia presenza di fronte alla telecamere… quota 60” ironizza il pornodivo. E, poi, facendosi serio ammette: “La passione è l’arma vincente”.