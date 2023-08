Ciclone Arisa, Rocco Siffredi ci riprova: “Facciamo un porno romantico ed educativo”

Il ciclone Arisa continua ad abbattersi sul mondo dei social e dello spettacolo. Dopo il post pubblicato su Instagram - "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello", fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo" -, le reazioni sono state molte.

C'è chi, come la cantautrice vicentina Madame, si è dichiarato ufficialmente per un appuntamento romantico e chi, invece, in maniera meno sentimentale ha avanzato una proposta di lavoro. Proposta già fatta un anno fa, ma che ora viene reiterata proprio alla luce dei "nuovi elementi". Ad avanzarla è Rocco Siffredi, re del porno, che non vede l'ora di lavorare con Arisa proprio a un film hard. La proposta arriva tanto dopo le ultime affermazioni di Arisa quanto dopo gli ultimi fatti di cronaca. Dopo i quali Siffredi ha anche proposto di chiudere i siti pornografici e ripensare all'educazione sentimentale di molti ragazzi.

"La pornografia è sempre stata lo specchio della società. oggi la società è violenta e di conseguenza il porno si adegua. Non demonizziamo il porno, basta renderlo accessibile ai minori e parliamone a scuola con sincerità vera" ha scritto Rocco Siffredi in una story su Instagram con evidenti riferimenti proprio a 'Sincerità', il brano con il quale la stessa Rosalba Pippa vinse il Festival di Sanremo nel 2009. "Se pensi che l'educazione sessuale a scuola per i minorenni è erezione, sesso e posizioni sei fuori strada. I ragazzini di oggi sono molto avanti. Bisogna dirgli semplicemente le cose come stanno, i pericolo in cui incorrono attraverso social e web e riportarli a una dimensione di non violenza" ha aggiunto.

Poi ecco la proposta: "Arisa facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo potresti fare tu!".