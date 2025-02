Il dramma di Roberto Orci, autore di Star Trek morto a 51 anni per una grave insufficienza renale

Roma, 26 febbraio 2025 – È morto Roberto Orci, uno degli sceneggiatori più noti di Hollywood, autore e produttore di Star Trek e Transformers, nonché della serie Hawaii Five-0. Aveva 51 anni. La scomparsa è avvenuta ieri, 25 gennaio 2025 nella sua casa di Los Angeles, a causa di una grave insufficienza renale. Tra i progetti più importanti a cui ha preso parte figurano anche The Amazing Spider-Man 2 e Mission: Impossible III.

Il pubblico del piccolo schermo gli deve ore di grande intrattenimento grazie alle sue numerose serie TV. Tra le più celebri, Fringe e Sleepy Hollow della FOX e Hawaii Five-0 della CBS.

"Era un narratore visionario con un cuore sconfinato e un'anima meravigliosa. Ma oltre ai suoi talenti creativi, era un amico compassionevole, capace di mettere la propria vita in pausa per aiutare uno sconosciuto e sempre pronto a dare una casa ai cuccioli più trascurati del rifugio", ha dichiarato il fratello J.R. Orci in una nota pubblicata da Deadline.

La carriera di Roberto Orci

Originario di Città del Messico, Roberto Orci aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’90, quando, a soli 25 anni, si era cimentato come sceneggiatore nelle serie Hercules e nel suo spin-off Xena - Principessa guerriera. Fin da subito, aveva dimostrato una naturale inclinazione per la narrazione fantasy e fantascientifica.

Nel 2001 era entrato nel team di scrittura di Alias, il celebre spy thriller che lo aveva visto crescere professionalmente fino a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo. Con il suo collaboratore di lunga data, Alex Kurtzman, aveva firmato la sceneggiatura di grandi successi cinematografici come Mission: Impossible III e Star Trek, lavorando fianco a fianco con J.J. Abrams. Tra le sue opere più note figurano anche Transformers e Cowboys & Aliens.

E’ nel 2008, sempre in collaborazione con Kurtzman e Abrams, che aveva creato Fringe, la serie di fantascienza che sarebbe rimasta in onda per cinque stagioni, fino al 2013. Parallelamente, il duo Orci-Kurtzman aveva riportato in vita il classico Hawaii Five-0, serie di punta della CBS, durata ben dieci stagioni. Tra i suoi progetti più significativi si distingue anche Sleepy Hollow, rivisitazione moderna del celebre racconto di Washington Irving.

Non solo grande e piccolo schermo, Orci si era dedicato a lungo alla realizzazione di un adattamento del fumetto Locke & Key, in una versione diversa da quella poi distribuita su Netflix. Inoltre, aveva ricoperto il ruolo di produttore esecutivo per due serie procedurali di CBS, Limitless e Scorpion.

Le accuse e lo scandalo

Nell'agosto del 2024, Orci era stato accusato di violenza domestica dalla moglie, l'attrice Adele Heather Taylor, che lo aveva denunciato per aggressioni fisiche e violenza sessuale. In tribunale, la donna aveva dichiarato di aver subito ripetuti episodi di violenza da parte dello sceneggiatore.

Orci, dal canto suo, aveva respinto le accuse, sostenendo di essere stato lui stesso vittima di aggressioni da parte della moglie. "Le accuse della signora Taylor sono un tentativo di ritorsione – dichiarava in quei gironi la sua portavoce, Sallie Hofmeister - dopo che lui ha ottenuto un ordine restrittivo contro di lei, ha chiesto il divorzio e l’ha citata in giudizio per aggressione, percosse e abuso finanziario mentre lui era vulnerabile e cercava di curarsi per l’alcolismo”.