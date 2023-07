Roberto Bolle and friends, le prossime date del tour

Per il Gala Roberto Bolle and Friends 2023 ci sono diversi appuntamenti estivi in cartellone, oltre a un’ultima tappa autunnale in programma prima della fine dell’anno.

Prossimi show

Il pubblico potrà assistere prossimamente allo spettacolo di Roberto Bolle and Friends 2023 nelle seguenti date e località: - Roma, Terme di Caracalla 11 luglio, 12 luglio, 13 luglio - Firenze, Piazza della SS. Annunziata 15 luglio - Verona, Arena 19 luglio - Caserta, Reggia 22 luglio - Genova, Parchi di Nervi 27 luglio - Taormina, Teatro Antico 29 luglio - Milano, Teatro Arcimboldi 28 ottobre, 29 ottobre, 30 ottobre

Cos’è Roberto Bolle and Friends 2023

Roberto Bolle and Friends 2023 è la nuova stagione di un evento che ha guadagnato un seguito di persone sempre più numeroso. Nato già nel 2000, a partire dal 2008, uscendo dai classici templi e teatri dedicati alla danza alla ricerca di spazi più ampi, insoliti e moderni, spesso all’aperto.

Location esclusive

Quindici anni fa, infatti, sono stati organizzati spettacoli unici che hanno radunato migliaia di spettatori sul sagrato del Duomo di Milano, ma anche in Piazza Plebiscito a Napoli, in Piazza San Marco a Venezia, nella Valle dei Templi di Agrigento e nei Giardini di Boboli a Firenze, solo per fare qualche esempio. Serate speciali e senza precedenti per la danza classica – tutte sold out – si sono tenute anche presso il Colosseo di Roma, la Certosa di Capri e il castello di Fènis ad Aosta. In ogni caso, sono state serate mozzafiato, tutte sold-out.

Eccellenze

Per gli appuntamenti del suo Gala Bolle seleziona professionisti della danza rinomati in tutto il mondo e provenienti dalle migliori compagnie di balletto a livello globale. Assistere a un loro spettacolo vuol dire avere la possibilità di vederli mentre si esibiscono in un confronto straordinario e armonioso di tecniche, scuole e stili.

Internazionalizzazione

Negli ultimi anni, il format di grande successo di Roberto Bolle and Friends 2023 ha superato i confini nazionali ed è stato esportato all’estero, dal Pallas Theatre di Atene al Cemil Topuzlu Open Air Theatre di Istanbul, fino all'ultimo show al rinomato New York City Center della Grande Mela.

Chi è Roberto Bolle

Roberto Bolle, classe 1975, étoile del Teatro alla Scala di Milano dal 2004, oggi star della danza mondiale, si è formato presso la prestigiosa scuola del Teatro alla Scala. Ha danzato sui palcoscenici dei più importanti teatri del mondo con compagnie di fama internazionale, tra cui il e il Royal Ballet, l’American Ballet Theatre, il Balletto del Bol'šoj, quello dell’opera di Parigi e del Mariinskij-Kirov.

Importanti esibizioni

Nel 2002 Bolle si è esibito al Golden Jubilee della Regina Elisabetta presso Buckingham Palace, una performance d’eccezione trasmessa in mondovisione dalla BBC. Successivamente, il 1° aprile 2004, ha danzato sul sagrato di Piazza San Pietro, a Roma, di fronte a Sua Santità Giovanni Paolo II, in occasione della Giornata della Gioventù. Nel febbraio 2006 ha partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino, sempre trasmessa in mondovisione, aggiungendo arte, spettacolo e prestigio alla manifestazione sportiva.