Roberto Bolle accende l’Arco della Pace con ’OnDance’

di Raffaella Parisi

Dal gotico di piazza Duomo si passerà quest’anno al neoclassico Arco della Pace, dove Roberto Bolle ha deciso di mettere in scena se stesso e il suo popolo di ballerine e ballerini: tutti rigorosamente vestiti di bianco; così come vuole la seppur giovane tradizione della sua manifestazione.

Da mercoledì 3 a domenica 7 settembre, con accesso gratuito, si svolge infatti l’ottava edizione di ’OnDance’, progetto ideato e creato da Roberto Bolle. Open class, talk, eventi speciali, flash mob, incontri e appuntamenti dedicati a tutte le forme di danza, classica, moderna, breakdance, street dance, ’gyrokinesis’ (yoga per la danza) presentati da ballerini di fama internazionale.

Tema di OnDance 2025, inserita nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano – Cortina 2026, è il legame tra danza e sport che condividono passione, disciplina, forza e bellezza del movimento. Attraverso spettacoli, incontri, masterclass e performance urbane, OnDance mette in scena un dialogo unico tra atleti e danzatori, celebrando il corpo come strumento espressivo, tecnico e poetico.

In programma lezioni di pilates con Beatrice Mazzola, classica over 40 con Beatrice Carbone, contemporaneo con Francesco Annarumma, hip hop con Laura Bernardini, Gyrokinesis con Anna Samadello, Bollywood dance con Gioia Cavedon e Anna Franzini, tango con Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, yoga con Giada Campanella, Classica con Andrea Piermattei, classica per bimbi 6-12 anni con Brigida Bossoni, contemporaneo con Francesco Mariottini, danze irlandesi con Arianna Croce, danze storiche con Anna Olkhovaya, flamenco con Mara Terzi, dancehall con Sheba, swing con Matteo De Stefano e Clara Bottelli, yoga con Marco Migliavacca, classica con Pompea Santoro, contemporaneo con Damiano Artale, k-pop con Amber, heels con Jessica Sala, preparazione atletica con Jacopo Tamborra, tap dance con Ilaria Suss, stretching con Denise Gazzo, salsa con Omar Lopez e Tatiana Bonaguro, Musical con Floriana Monici, Afro con Roy Ilagou, samba con Carlos Cruz, danza sportiva con Francesca Beretta e Valerio Postini, dance show – workshow.

Non mancheranno momenti speciali come la presentazione del nuovo libro ’Roberto Bolle’, i dance talk di approfondimento e i due eventi simbolo di OnDance: il primo è il Ballo in Bianco guidato da Roberto Bolle – la più grande lezione alla sbarra di danza al mondo, domenica 7 settembre alle 9.40, aperto ad allievi di tutte le scuole di danza d’Italia, unico requisito, il total look rigorosamente bianco. Il Ballo in Bianco è aperto a tutte le scuole di danza italiane e ha già registrato il sold out. Come nelle passate edizioni, sarà trasmesso su Rai1 domenica 14 settembre alle 9.40, con la conduzione di Cristiana Capotondi. L’altro è il nuovo BalloRosso, gran finale di festa.

A chiudere la manifestazione sarà poi il workshow finale in cui i giovani talenti, selezionati con le audizioni di primavera, si esibiranno sul palco insieme agli ex allievi del workshop, ora diventati ballerini professionisti.

Curiosità: tra gli eventi, da segnalare anche il DancePod: il primo podcast di OnDance, composto da 6 puntate registrate durante le giornate della Festa della danza.