Roberto Alagna: "Puccini e Verdi con passione"

Quando l’amore canta: il tenore Roberto Alagna e il soprano Aleksandra Kurzak, fianco a fianco nella musica e nella vita, sono protagonisti delle stagioni 2025 delle grandi arene liriche estive. A Torre del Lago spetta a loro inaugurare stasera il 71° Festival Puccini, lei nei panni di Tosca, lui in quelli di Mario Cavaradossi. Domenica 27 saranno all’Arena di Verona, nei ruoli di Aida e Radames. Li distinguono una carriera lunga e luminosa, un affiatamento e una passione contagiosi, una tecnica invidiabile.

Prima Puccini, poi Verdi. E cantare all’aperto non è semplice. Alagna, come vi destreggiate?

"Speriamo bene. Arriviamo, facciamo qualche prova e subito dopo affrontiamo il pubblico. Questi luoghi, seppur bellissimi, non sono proprio congeniali al teatro lirico. A Torre del Lago è la prima volta: un omaggio dovuto a Puccini che ha segnato in profondità la nostra vita artistica".

Chi è Cavaradossi secondo Alagna?

"È un personaggio dai sentimenti nobili: amante, politico, ma soprattutto artista. È fervido amante ma sopporta la tortura e sacrifica la propria vita in nome della libertà e dell’onore. Tosca, invece, nonostante l’apparenza, è una donna fragile. Uccidere Scarpia è un atto di follia…"

E Radames?

"È una specie di Romeo in Egitto. L’amore al primo posto. Guida l’esercito e insegue la vittoria solo per chiedere al Faraone la mano della schiava Aida. Anche lui incarna sentimenti nobili che non tradisce mai. Non si discolpa a costo di morire, ma è più amante che politico, e forse, in Celeste Aida anche un po’ poeta. Al di là della tradizione, per me Aida è un’opera intimista, una specie di Romeo e Giulietta nell’antico Egitto. L’Arena è un anfiteatro progettato nell’antichità per scopi diversi. In passato ho esitato, adesso provo piacere a cantare lì".

È facile condividere famiglia e palcoscenico?

"Direi che è una necessità. Quando ci invitano ad esibirci insieme, io e mia moglie siamo molto contenti perché possiamo vivere una particolare forma di quotidianità. Il nostro non è un lavoro adatto ad alimentare lo spirito di coppia".

Sul palcoscenico da oltre quarant’anni. Un bilancio?

"Sono innamorato del mio mestiere come il primo giorno. Ho cominciato dal cabaret: a 15 anni cantavo nei locali, a 17 sono diventato professionista, a 20 la mia prima opera. La mia famiglia è di origine siciliana ma sono nato a Parigi. Da parte di mamma, tutti cantavano la lirica, mio bisnonno era tenore in America e conosceva Caruso. Mio padre invece amava la tradizione e la musica leggera. All’inizio ho cantato in tutte le lingue per turisti di ogni nazionalità. Oggi, quando scopro un nuovo spartito cerco sempre di dare un nuovo spessore ai personaggi. Da Verdi a Puccini, da Chausson a Berlioz, da Debussy a Fauré, ho fatto molto di più di quanto non mi aspettassi o sperassi. All’inizio mi sono dedicato al repertorio italiano, poi mi ha incantato il Romeo di Gounod. Hanno cercato di dissuadermi con la scusa che la mia era una voce ‘italiana’, ma sono andato avanti lo stesso. Attraverso la mia sicilianità ho dato un nuovo carattere alla parola cantata francese e, manco a dirlo, sono diventato un prototipo: tutti mi hanno imitato. E recentemente ho affrontato Wagner in Lohengrin. La voce per ora regge. Mia figlia mi incoraggia: “Tu papà fai finta di essere vecchio“".

Ha un direttore preferito?

"Ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i direttori d’orchestra con cui ho lavorato. Ho rivisto da poco Riccardo Muti e abbiamo quasi pianto nel rievocare i bei momenti passati. Ma nutro un particolare rispetto per Anton Guadagno, anche lui siciliano, che si commuoveva nel raccontare le gesta dei grandi cantanti del passato con l’accento della nostra lingua".