Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini, la timeline della loro storia d’amore

Lo scorso ottobre il noto chef Enrico Bartolini era ufficialmente uscito allo scoperto dopo giorni di gossip piuttosto intensi. Il settimanale Chi, infatti, l’aveva pizzicato tempo addietro in compagnia della conduttrice Roberta Morise, volto tv noto soprattutto per la sua partecipazione alle trasmissioni ‘Camper in viaggio’ e ‘Linea Verde Discovery’. Bartolini aveva dunque confermato di avere il cuore impegnato e anche i dettagli su come aveva conosciuto la sua nuova fiamma.

Roberta Morise e Enrico Bertolini innamorati: com’è nata la loro relazione

Il cuoco ha spiegato: “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei”. I due si sono dunque incontrati dopo la fine della relazione di Morise con il suo storico ex, il celebre conduttore Carlo Conti. Sembra, stando alle sue parole, che la relazione stia procedendo davvero a gonfie vele. Bartolini, a proposito, ha aggiunto “Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico” e ha poi raccontato, entusiasta “Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia. E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo”. La conduttrice, dal canto suo, aveva raccontato nel salotto di ‘La volta buona’ di Caterina Balivo: “Appena l'ho visto ho pensato che fosse lui l'uomo che avevo sempre aspettato [...] Enrico è fantastico, dolce, accogliente e premuroso".

Il cuoco ha a sua volta alle spalle una storia davvero molto importante, ormai chiusa da tempo. Bartolini e l’ex moglie si sono lasciati, a detta sua, a causa della distanza che li separava, non soltanto chilometrica ma anche emotiva. Dalla donna il cuoco ha tra l’altro avuto tre figli (Tommaso, Giovanni e Vittoria) dei quali è comprensibilmente fiero e perdutamente innamorato.

Un bambino in arrivo

A dicembre 2023 Morise ha annunciato in tv di essere in dolce attesa del suo primo figlio da Bartolini, dopo che nelle settimane precedenti il gossip era stato rilanciato da Dagospia e da alcuni magazine gossippari che avevano messo in luce il suo evidente pancino con degli scatti in esclusiva.

Roberta Morise e Enrico Bartolini diventeranno genitori in primavera: il piccolo, un maschio, si chiamerà Gianmaria. A raccontarlo è stata la stessa presentatrice in un’intervista a Di Più Tv, dove ha rivelato che in televisione non apparirà incinta: “Non mi vedrete con il pancione. Linea Verde Discovery, infatti, è stato registrato subito dopo l’estate, quando la mia gravidanza ancora non si vedeva. Anzi: io neppure sapevo di aspettare un bambino. L’ho scoperto solo quando stavamo per terminare la trasmissione”. Nulla invece è dato sapere, almeno per il momento, rispetto ad un eventuale matrimonio. La coppia, per il momento, sembra infatti volersi concentrare solo sul neonato presto in arrivo nella loro famiglia allargata.