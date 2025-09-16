Robert Redford è morto, aveva 89 anni

New York, 16 settembre 2025 – Addio a una delle leggende del cinema americano: è morto Robert Redford. L’attore regista e produttore cinematografico aveva 89 anni. Dal 2018, dopo il film ‘Old Man & the Gun’ in cui vestiva i panni di un ladro gentiluomo, si era ritirato formalmente dalle scene, se si esclude un cameo in ‘Avengers: Endgame’ dell’anno successivo. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due premi Oscar: uno nel 1981 come miglior regista per ‘Gente comune’ e uno alla carriera nel 2002. È stato inoltre candidato altre tre volte al prestigioso riconoscimento per ‘La stangata’ (1973) come miglior attore e per ‘Quiz Show’ come miglior regista e miglior film, mentre nel 2017 gli è stato conferito il Leone d'oro alla carriera.