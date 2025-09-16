Robert Redford e il dramma dei figli morti: l’uomo oltre il mito di Hollywood

Los Angeles, 16 settembre 2025 – Se n’è andata un’altra leggenda di Hollywood: Robert Redford si è spento oggi, nel sonno, all’età di 89 anni. È scomparso nella sua casa dello Utah dove abitava ormai da tempo dopo una vita passata sotto i riflettori ma anche lacerata da grandi tragedie personali. Momenti difficili di cui lui ha parlato molto raramente, ma che certamente lo hanno segnato e non potrebbe essere altrimenti. Ma partiamo dall’inizio.

Chi era Robert Redford

Charles Robert Redford Jr. nasce a Santa Monica, in California, il 18 agosto 1936. Cresciuto in una famiglia di origini modeste, sperimenta presto la fatica del lavoro e la severità di un’educazione tradizionale. Dopo un breve periodo all’Università del Colorado, lascia gli studi e si trasferisce in Europa, tra Parigi e Firenze, dove coltiva la pittura e sviluppa un gusto cosmopolita. Tornato negli Stati Uniti si dedica alla recitazione, studiando a New York e muovendo i primi passi a teatro.

Robert Redford, con il figlio James, morto di cancro a 58 anni (Backgrid)

Il successo al cinema

Gli anni Sessanta lo vedono emergere sul grande schermo, fino al trionfo con un capolavoro senza tempo: ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ accanto a Paul Newman. Da quel momento Redford diventa un’icona: bello, carismatico, interprete di altri film epici come ‘La stangata’ (1973), ‘I tre giorni del condor’ (1975) e ‘Il grande Gatsby’ (1974) solo per citarne alcuni.

Due matrimoni

Nel 1958 Redford sposa Lola Van Wagenen, con la quale resta legato per quasi trent’anni e ha quattro figli: Scott, Shauna, James e Amy. Il matrimonio si chiude nel 1985, senza scandali ma con discrezione. Nel 2009 si unisce in seconde nozze a Sibylle Szaggars, pittrice tedesca di quasi vent’anni più giovane, con cui condivide oggi la vita tra Stati Uniti ed Europa. Riservato e restio al gossip, l’attore ha sempre cercato di proteggere la sua famiglia dall’esposizione mediatica.

La perdita di due figli

Ma dietro l’immagine di star americana, che per la verità lui non ha mai ostentato, si nasconde una realtà molto diverse. Perché Robert ha vissuto una vita privata segnata da gioie ma anche da grandi tragedie. A cominciare dalla morte prematura della madre, quando l’attore aveva solo 18 anni. Ma anche il resto della sua esistenza sarà segnata da lutti profondi. Suo figlio primogenito, Scott, nato nel 1959, muore a soli due mesi per la sindrome della morte improvvisa: un trauma che segnerà per sempre l’attore che all’epoca aveva poco più di vent’anni. Lui stesso, in una intervista del 2017 ricorderà: “Dovevamo affrontarlo, bisognava andare avanti. E altri figli sono arrivati. Ma una cosa così non sparisce mai del tutto. Probabilmente riaffiora in piccoli modi di cui nemmeno ti accorgi”. Ma il conto con il destino non si chiude lì perché, anni dopo, nel 2020, Redford dovrà affrontare un nuovo dolore con la perdita del figlio James, detto Jamie, documentarista impegnato in cause ambientali e sociali, regista e produttore, scomparso a 58 anni a causa di un cancro al dotto biliare. Già nel 1993 l’uomo aveva subito due trapianti di fegato. In seguito aveva fondato il James Redford Institute for Transplant Awareness, producendo anche il documentario ‘The Kindness of Strangers’ (1999). Nel 2005, padre e figlio avevano fondato ‘The Redford Center’, che unisce cinema e attivismo ambientale.

L’uomo dietro l’attore

Redford, che ha dato l’addio alle scene nel 2018, ha sempre mantenuto un equilibrio tra il mito pubblico e la fragilità privata. Ecologista convinto, impegnato per i diritti civili e per l’arte indipendente, ha costruito un’immagine di star che rifiuta l’eccesso e cerca un rapporto autentico con la natura e le persone. L’attore ci lascia pochi mesi dopo la scomparsa di un altro ex divo di Hollywood come Gene Hackman. Le tragedie familiari non hanno mai spento la sua vitalità creativa, semmai hanno aggiunto una profondità al suo sguardo e al suo modo unico di fare cinema.